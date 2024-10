Nyitrai Zsolt: Együtt védjük meg a magyar földet!

A miniszterelnök főtanácsadója, Nyitrai Zsolt új posztot tett ki a közösségi oldalára.

"Magyarország Kormányának egyik legfontosabb szövetségesei a magyar gazdák, ezért mindig kikérjük véleményüket az őket érintő fontos döntések előtt és meghallgatjuk kéréseiket.

Együtt védjük meg a magyar földet és küzdünk a gazdák érdekeiért az uniós elnökség alatt is!"

- írja videós bejegyzésében Nyitrai Zsolt.

„Feszültséggel terhelt világunkban fontos az, hogy összefogjunk, fontos az, hogy értsük egymás gondolatait, gazdák gazdákkal fogjanak össze és közösen szolgáljuk azokat az embereket, akik a mi termékeinket használják fel



– fogalmazott a Nyitrai Zsolt által megosztott videóban Jakab István.



„Fontos az, hogy Európában gazdaközpontú agrárirányítás legyen, fontos az, hogy tudjunk a versenybe, a nemzetközi versenybe is beszállni. Fontos az, hogy együttműködjünk egymás között és fontos, hogy a kormányunkkal is együttműködjünk. Ez az együttműködés adott, most az Európai Unió soros elnöksége kapcsán Magyarország meghatározó szerephez jut. ezt úgy kell kihasználnunk. hogy közösen, együttműködésben, egy gazdaközpontú, erős, polgárait szolgáló, polgárait egészséges élelmiszerrel ellátó európai gazdaságot építsünk”

– hangsúlyozta a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke.

Nézd meg a teljes videót: