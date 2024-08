Beigazolódott Nostradamus 2024-re vonatkozó jóslata: 200 ember meghalt, itt várható a következő katasztrófa

Egy egyszerű, halandó ember számára a jóslat olyan dolog, amit talán soha nem fog ép ésszel megérteni. Elvégre hogyan is lehetne elképzelni, hogy valaki látja a jövőt? Miképpen lehetséges ez? Akinek nem adatik meg a látás képessége, az bizonyosan soha nem fogja megérteni. Éppen ezért nagyon sok a szkeptikus. Vannak azonban olyan jósok és látnokok, akik találékonyságukkal és tűpontos jövendöléseikkel bebizonyították, hogy ezek nem csupán légből kapott fantáziaképek, hanem nagyon is valós tények. A világ leghíresebb látnoka Nostradamus volt, akinek egy újabb jóslata jött be.

Nostradamus most sem tévedett

Nostradamusnak már számtalan jóslata bevált. Több olyan jövendölése volt a Les Prophéties című munkájában, ami valóra is vált, éppen ezért az emberek hinni kezdtek neki. 450 évvel ezelőtt megjósolta például Hitler felemelkedését, Kennedy meggyilkolását, a Covid-járványt is, most pedig itt van egy újabb jóslat, ami valóra vált.

2024-re ugyanis azt jósolta, hogy a föld méginkább ki fog száradni, ezért nagy áradások lesznek. Véleménye szerint ezek az áradások sok ember életét el fogják majd venni. Ez pedig tökéletesen beigazolódott. A héten hatalmas áradások sújtották Indiát, Kínát és Pakisztán egyes részeit, a természeti csapásoknak pedig már legalább 200 halálos áldozata van. Ennek pedig még nem lesz vége, és továbbitragikus katasztrófákra kell számítani - írja a DailyStar.