9 éves kora óta él kerekesszékben – a génterápia a Duchenne-szindrómás Krisztián egyetlen esélye

Krisztián most 15 éves és a betegsége miatt 9 éves korában kerekesszékbe kényszerült. Pilisen egy icipici házikóban éltek, ami mindössze 13 négyzetméteres volt. Az újságcikkünkből értesült az Újratervezés a beteg kisfiú életkörülményeiről, és vállalták a ház felújítását és kibővítését, így már egy gyönyörű 80 négyzetméteres házban hajthatják álomra a fejüket.

A génterápia az egyetlen lehetőség, amivel meg lehet akadályozni Krisztián halálát Fotó: Bors

Először el sem akartuk hinni, hogy ez velünk történik meg. Mikor megpillantottuk az új otthonunkat még a szemünknek sem akartunk hinni. Krisztiánnak így már van saját szobája, és hatalmas fürdőszoba is, és az egész akadálymentesítve van.

– mondja hálálkodva Mária, akinek így már minden lehetősége adott, hogy gondoskodni tudjon a fiáról aki 24 órás felügyeletre szorul.

– Számomra a gyermekem a legfontosabb, és az ő biztonsága. Nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, akik segítettek nekünk, hogy legyen igazi otthonunk.

fejtette ki háláját az édesanya.

Krisztián csak a génterápia a génterápiában bízhat

Végre van saját szobám, teljesült az álmom. Nagyon boldog vagyok, de ha már meggyógyulni nem tudok, szeretném ha az állapotom nem romlana tovább.

– mondja Krisztián, aki az orvosoktól tudta meg, hogy a génterápia az egyetlen lehetőség, amivel meg lehet akadályozni, hogy ne teljesüljön a vészjósló jóslat, mely szerint 18 éves koráig élhet ezzel a betegséggel. Ez azonban egy nagyon költséges gyógymód, és a családnak nincs rá pénze. De nem adják fel, elhatározták, hogy összegyűjtik a hatalmas összeget.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az Egyesült Államokban és Dubaiban is csak ötéves korig engedélyezték ezt a terápiát. Idén nyáron azonban fordult a kocka, és az újabb vizsgálatoknak köszönhetően már idősebb gyermekek is megkaphatják a kezelést, de csak akkor, ha járóképesek. Krisztián és édesanyja bízik benne, hogy mire összejön a kezeléshez szükséges pénz, addigra már ő is megkaphatja.