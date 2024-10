Másodperceink vannak hátra: olyan sűrű köd száll le, hogy csak pislogunk

Kedden alapvetően napos időre számíthatunk kevés felhővel. Csapadék nem valószínű. Estétől nagy területen köd, illetve rétegfelhőzet képződik, de néhol maradhatnak kevésbé felhős vagy derült tájak. A rétegfelhőzet, köd egy része szerda napközben makacsul tarthatja magát - főleg hazánk északkeleti felében -, másutt hosszabb-rövidebb napos periódusok is lehetnek. A felhős, ködös részeken szitálás előfordulhat. Gyenge marad a légmozgás, emellett szerdán északnyugatira fordul a légáramlás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerda délután általában 12 és 20 fok között várható - írja az MTI.

Köd száll le az országra

Jön a változás Európában

Kontinensünkön döntően anticiklon alakítja az időjárást, Európa főként középső és nyugati vidékein így a napos területek mellett már vannak tartósan ködös, illetve rétegfelhőzettel borítottak is. Az északi, északnyugati tájakon, valamint az Ibériai-félsziget felett azonban ciklonok teszik változékonyabbá az időt. Norvégiában havazásról, Spanyolországban záporokról, zivatarokról érkezett jelentés. Utóbbi területen kiadós mennyiségű eső esett, Spanyolország keleti partján több helyen is 60-100 mm közötti csapadékösszeg gyűlt össze az elmúlt 24 órában. Szerda estig a Kárpát-medencében sok változás nem várható, továbbra is magasnyomás alakítja időjárásunkat, a ködhajlam így tovább erősödik.