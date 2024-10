Kitálalt a magyar jósnő, élet és halál között a balesetező színésznő és kisfia

Szegedi Erika főboszorkány szerint az égiek mindenkihez kegyesek lesznek. A csillagok most jó irányban befolyásolják az emberek életét. Energiájuk most a hosszú nehéz időszak után segíteni fogják a mindennapjainkat. A jósnő azt tanácsolja, hogy érdemes minden figyelmünket a munkára vagy a vállalkozásra szentelni, mert most az Univerzum támogatja a kezdeményezőket.

A jósnő szerint most mindenkinek kedvez az univerzum Fotó: Bors

Szörnyű baleset történt szeptember 27-én pénteken Alsónémediben, a Hunyadi utca és Haraszti úti kereszteződésénél. Egy Opel Meriva 44 éves sofőrje éppen ötéves kisfiával a hátsó ülésen hajtott ki az utcából, amikor egy főútról, nagy sebességgel érkező BMW sofőrje valósággal letarolta az autót. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az Opel felborult, a bent ülő édesanya és kisfia pedig beszorult a roncsba. Kiderült, hogy a balesetet szenvedett édesanya nem más, mint a Jóban Rosszaban korábbi színésznője, Sallai Nóra.

Az autó felborult a baleset következtében Fotó: Bors

Szeptember 30-án hétfőn reggel tűnt el a 11 éves Sallai Szebasztián József, akit édesanyja, Budi Angéla minden tőle telhető módon keres. Szebasztián az eltűnésekor ráadásul nem volt egyedül: 12 éves barátjával, Kovács József Dzsúlióval volt, akit a szekszárdi gyermekotthonban ismert meg. A fiatalok éppen iskolába tartott, amikor nyomuk veszett.

A fiatalokat a rendőrség is keresi Fotó: Shutterstock

A 25 éves Adrián gyerekkora óta túlsúllyal küzdött. Pár hónapja azonban elhatározta, hogy ez nem mehet így tovább, ideje változtatni az életén. A fiatalnak pár hónap alatt sikerült 40 kiló feleslegtől megszabadulnia, ám még messze a cél. Lapunkkal a fogyás titkát is megosztotta: szerinte minden a mértékletességen múlik.

Adrián rengeteget dolgozott azért, hogy sikerüljön elérni a célját Fotó: Bors

Az alsónémedi balesetet okozó sofőr mindössze 18 éves volt, állítólag már korábban is volt balhéja. A BMW-ben két ember ült: az anyósülésen ülő férfinek nyílt combtörése volt, míg a sofőr agyrázkódást szenvedett. Úgy értesültünk, hogy bár az anyósülésen utazó Kevin volt az autó tulajdonosa, azonban a kocsit a mindössze 18 éves Rikárdó vezette. Az alsónémedi baleset mindenkit megrázott a környéken, az Opelben ülő színésznő és kisfia jelenleg is válságos állapotban van.