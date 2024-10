Kitálalt Magyarország főboszorkánya: Nekik fog most kedvezni anyagilag az Univerzum!

Elérkezett az idő, amire régóta vár mindenki. Szegedi Erika szerint az anyagiak tekintetében vissza nem térő lehetőségek kínálkoznak szinte mindenkinek. A főboszorkány szerint érdemes kihasználni a kínálkozó lehetőségeket.

Szegedi Erika főboszorkány szerint az égiek az ősz folyamán kedveznek a pénzügyeknek Fotó: Bors

Pozitív változások sorát jósolja a főboszorkány

Az égiek mindenkihez kegyesek lesznek. A csillagok most jó irányban befolyásolják az emberek életét.

-mondta Szegedi Erika főboszorkány, aki szerint a csillagok képviselik a kapcsolatot az földi lét és az égiek között. Energiájuk most a hosszú nehéz időszak után segíteni fogják a mindennapjainkat. A jósnő azt tanácsolja, hogy érdemes minden figyelmünket a munkára vagy a vállalkozásra szentelni, mert most az Univerzum támogatja a kezdeményezőket.

Merd megfogalmazni a vágyad ás merj álmodni

- A következő időszak mindenkinek kedvezni fog, de anyagilag kitüntetett szerepben lesznek a Vízöntők, a Bakok és az Oroszlánok - fogalmazott Magyarország és Európa főboszorkánya.

Nyilas

Maga mögött tudja hagyni a múltat, így számtalan új kapu tárul ki előtte. A munkahelyén sikert sikerre fog halmozni, és az anyagi helyzete is rendeződni fog.

Bak

Végre elérkezett az ő ideje is. Hosszú negatív hullám után érdemes neki is új üzletbe vagy munkahelyben gondolkodnia.

Vízöntő

Kegyes lesz hozzá az Univerzum. Bármibe is kezd bele az égiek segítségére sietnek.

Halak

Tartson ki továbbra is a régi munkahelye mellett. Az új lehetőségek számára sok buktatót tartalmaznak, de a kisebb gyötrődések után pénzügyei rendeződhetnek.

Kos

Önfejűsége most előnyére válik. Ha valamit a fejébe vesz, azt végig is csinálja.

Bika

Régóta van mélyponton, de elérkezett a nagy áttörés ideje. Merjen nagyot álmodni, mert a siker most mellé szegődik.

Ikrek

Kitartó munkáját most végre elismerik. Az élet leckéi megtanították a kitartásra, melynek anyagi vonzatát is hamarosan érezni fogja. Most ne hátráljon meg!

Rák

Az ősz meghozta számár a pozitív változásokat. Legyen szó munkahely keresésről vagy üzleti vállalkozásról, célba ér.

Oroszlán

A szerencse idén mindig az ő oldalán állt, és ez az év hátralévő részében sem lesz másként.