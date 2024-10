Ilyen októberi időjárás vár ránk: meg fogsz lepődni, de nagyon

Egy rossz szavunk sem lehet a szeptemberi időjárásra, hiszen alapvetően kellemes hőmérsékletek jellemezték. Most már persze mindenki arra kíváncsi, hogy milyen is lesz az ősz második hónapja. Nos, mutatjuk a részleteket az előrejelzések alapján.

Kirándulásra, sportolásra kiváló lesz az idő hétfőtől az előrejelzések szerint Fotó: Németh Levente NL Somogyi Hírlap SH

Az AccuWeather előrejelzése szerint jövő héttől jó ideig még 16-23 fok közé szökik fel a hőmérő higanyszála és elég sok napsütésben is lesz még részünk. Vagyis egy darabig még folytatódik az indián nyár, ami jót tesz a testünknek és a lelkünknek is. A fordulópont azonban úgy látszik pont nemzeti ünnepünkön, az ’56-os forradalom kitörésének és a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának napján fog megérkezni. Ekkortól nemcsak az éjszakai, hanem a nappali maximumok is jelentősen csökken fognak. Hajnalonta már csupán 4-8 fok várható, míg a napközbeni maximumok 12-16 fok között alakulnak. Persze ez az idő még kiváló lehet különféle szabadtéri programokra, mint például kirándulás, vagy esetleg hegymászás és túrázás.

A koponyeg.hu legfrissebb előrejelzése szerint ezen a hétvégén már időnként látni fogjuk a napot is és a hőmérséklet nagyjából 16 fokig kúszik fel. Esőre már nemigen kell számítani, így akár szabadtéri programokat is lehet szervezni, ám erdőkbe még nem érdemes kirándulást szervezni, ugyanis a több napos esőzés után hatalmas lehet a sár, a meredekebb lejtőkön pedig csúszásveszélyesek lehetnek. Hétfőtől, október 7-től pedig egyre többet fog sütni a nap, kedden akár 22 fok is lehet.