"Börtönbe juttatlak" – Magyar Péter megfenyegette volt barátnőjét

Újabb megdöbbentő részleteket közölt Magyar Péter erőszakos és agresszív viselkedéséről Vogel Evelin. A Tisza párt elnökének volt barátnője ezúttal a saját közösségi oldalára töltött fel egy videót, amiben "a viharos és sokszor nyomasztó kapcsolatukról" beszélt, valamint arról, hogy Magyar Péter és Radnai Márk néhány héttel ezelőtt szemtől szembe megfenyegette és zsarolta őt – írja a Ripost.

"Börtönbe juttatlak" – Magyar Péter megfenyegette a volt barátnőjét

Péter átlépett egy határt. Egy olyan határt, amit azt gondolom, hogy senki nem engedhet meg magának. Főleg nem egy olyan ember, aki azt mondja magáról úton-útfélen, hogy emberséges, empatikus, hogy az emberekért van, hoz meg áldozatokat

– fogalmazott a csütörtökön közzétett videójában Vogel Evelin, hozzátéve, hogy pár héttel ezelőtt Magyar Péter megkérte arra, menjen el hozzá és vigye el az otthonában maradt dolgait.

– Amikor megérkeztem, egy kis szokásos chit-chat után behívott a házba, ahol – mint kiderült utólag – Radnai Márk is tartózkodott. Becsukta az ajtót, lement a konyhába, majd feljött a Márkkal és egy papírral a kezében. A papíron az állt, hogy tudják, hogy én mit tettem, hogy mi van nálam, és hogyha nem csinálom azt, amit mondanak, hogyha nem segítek nekik, akkor tönkreteszik az életemet, börtönbe juttatnak. Fenyegetve, ellentmondást nem tűrő hangon vádoltak, fantazmagóriáltak és gyanúsítottak mindennel is – fogalmazott Magyar Péter volt barátnője, hozzáfűzve:

Ekkor jött el az a pont, amikor elhatároztam, hogy beszélni fogok, szeretném megmutatni Magyar Péter igazi arcát.

Mint ismert, Vogel Evelin először az Indexnek adott interjúban beszélt Magyar Péter kirívóan erőszakos és agresszív viselkedéséről. Ebben a beszélgetésben Vogel elmondta, hogy Magyar többször fenyegetően lépett fel vele szemben, és ő volt az, akin mindig lecsapódott a haragja.

Emellett Vogel azt is elárult, hogy a volt párja alapvetően nem bátor ember, nem volt elképzelése, meggyőződése, ő nem akart változást az országban. Mindig nagy volt a szája, de valójában ő a biztosra játszott.

Állítása szerint eközben beszélt több másik „tiszással” is, akik hasonló élményekről számoltak be, és ez is közrejátszott abban, hogy végül felkeresett néhány újságírót.