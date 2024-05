Ismét igaza lett Baba Vangának: valóra vált, amitől mindenki tartott

Bár Baba Vanga több mint 25 évvel ezelőtt halt meg, a bolgár misztikus olyan jóslatokat tett, amelyek a mai napig beigazolódnak. Bár gyermekkorában megvakult, hátborzongatóan sok olyan világeseményt jósolt meg, amelyek már megtörténtek, köztük 9/11-et és még a Brexitet is.

Fotó: X

Egyik 2024-re vonatkozó előrejelzése az Egyesült Királyság gazdasági válságára vonatkozott, ami már meg is valósült a a három hónap alatt bekövetkezett, a vártnál nagyobb, 0,3 százalékos GDP-csökkenéssel. Most pedig egy másik jóslata is bekövetkezett: a rémisztő időjárási viszonyok, amivel a briteknek a napokban kellett szembesülniük, miután olyan hangos zivatarokra ébredtek, amelyek egyesek szerint olyanok voltak, „mintha bomba robbant volna”.

A csütörtöki éjszaka folyamán hihetetlen villámok cikáztak az égen, miközben a mennydörgés szabályosan megrázta az emberek otthonát, amire sokan ki is pattantak az ágyból. Bár eddig még történt természeti katasztrófa, Baba Vanga látomása szerint idén még lesznek félelmetes időjárási események és katasztrófákból sem lesz hiány – írja a Mirror.