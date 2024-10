Az egész ország összefogott Ádámért: mindenki segítsége számít

Hétfőn levelet kapott az oldal, amelyben Pásztory Ádám kreatív szakembernek, szövegírónak, a református egyház korábbi kommunikációs vezetőjének kérnek segítséget volt kollégái. Ádám súlyos beteg, ám most lehetőség nyílt arra, hogy egy speciális terápiával jelentősen javuljanak a túlélési esélyei. Úgy gondoltuk, az erről szóló híradással mi is felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki szeretne, most segíthet - írja a Kreatív.hu.

„Tegnap este tudtuk meg, hogy egy volt kollégánknál, aki kreatív szakember, szövegíró, Pásztory Ádámnál a legagresszívebb agydaganatot diagnosztizálták. Ádám a református egyház kommunikációs vezetője is volt pár évig, irtó klassz kampányokat tervezett. 4 gyereke van és 53 éves. 10% a túlélés esélye, de egy német immunterápiával ez a szám 60%." Így most az adománygyűjtés célja, hogy az ehhez szükséges pénz összejöjjön.

Az adománygyűjtő oldalon Ádám maga írta le hirtelen jött betegsége történetét, amelynek rövid összefoglalása így hangzik:

Az eddigi életem kereteit váratlanul és teljesen széttépte a betegség, egy nagyon rossz kilátásokkal fenyegető agydaganat-fajta. A legsötétebb pillanat után felragyogott a remény, Németországban működik egy kísérleti klinika, ahol valódi és komoly eredményeket érnek el immunterápiás eszközökkel a glioblastoma gyógyításában. A kezelés nagyon drága, az egészségügyi alapkezelő nem tudja támogatni, így most abba a történetbe csöppentünk, hogyan fog összejönni 85 ezer euró adományokból? Ha ez sikerül, vagy ha tovább olvasod, a történet még hosszabb lesz.

A történet részleteit, a tudnivalókat a szükséges terápiáról, illetve az adományozás menetét itt olvashatjátok.

Bejegyzését Ádám így zárja:

„Meg vagyok győződve arról, hogy ez a projekt életmentő. A németországi kezelés költségének előteremtése kapcsán nyitott vagyok minden megoldásra, és előre is nagyon köszönöm, ha anyagi eszközökkel támogatod a harcomat, illetve utat adsz számomra a jövő felé.”