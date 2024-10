"Először azt hittem, ez egy nagyon rossz vicc" – megszólal az agydaganatos rapper édesanyja

Rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak az ismert extrém rapper, Spike Dilo agyában. Kunsági Bence mindezt először lapunkkal közölte, mert úgy érezte, a cikket megmutatva könnyebben el tudja mondani édesanyjának a szomorú igazságot. A 42 éves agydaganatos rapper ugyan korábban elköltözött otthonról, de jó ideje ismét a szülői házban él.

Az agydaganatos rapper édesanyja a csodában bízik Fotó: Bors

Mária, Bence édesanyja a Borsnak őszintén elmesélte, hogyan éli meg fia betegségét.

Bence odajött hozzám, és közölte, hogy mondani szeretne valamit. Először kezembe nyomta a telefonját, amin már meg is nyitotta a Bors cikkét, majd megjegyezte, hogy minden igaz, amit a riportban olvasok. Amikor láttam, hogy a cikk szerint a fiamnak csak egy éve van hátra, azt hittem, valami nagyon rossz viccről van szó

– kezdte Kunsági Péterné, majd Bence életéről kezdett mesélni.

– Volt már rá példa, hogy a fiam hülyéskedett, de amikor megtudtam, hogy Bence már orvosnál is járt és megvan a lelet is, rá kellett jönnöm, hogy ez most nagyon is komoly és ez maga a valóság – csuklott el Mária hangja.

Bence élvezni szeretné a hátralevő idejét Fotó: Bors

– Bence mindig is életvidám volt, pörgős és kreatív. Gyerekkorában színházban is játszott, de az életben is színészkedett. Neki volt a legnagyobb szája az iskolában. Nagyon szeretett élni, de sajnos túlságosan bevállalós volt. Belekeveredett egy rossz társaságba, amelyikben mindennapos volt az alkohol- és drogfogyasztás – emlékezett vissza Mária, majd megjegyezte, hogy Bencét kis híján már többször is elvesztette.

Éppen az anyósomhoz igyekeztem, amikor útközben rossz érzésem támadt, arra gondoltam, hogy vissza kell fordulnom. Nem tudtam bemenni a lakásba. Kiabáltam a fiamnak, hogy nyissa ki, de egy idegen hang válaszolt. Ekkor azt mondtam, ha nem engednek be, betöröm az ajtót. Az ismeretlen fiú végül kinyitotta az ajtót és ahogy beléptem a lakásba, kislisszolt.

Az anya ezek után meglátta a földön fekvő gyermekét. Rögtön tudta, hogy baj van.

– Szinte már félholt volt, kihívtam a mentőket. A segítség megérkezéséig a diszpécser elmondta, mit kell tennem, így a gyermekemet oldalra fektettem és elkezdtem a szívmasszázst. A mentősök hamar kiértek, és bevitték Bencét a kórházba. Kiderült, hogy a fiamnak nagy dózisú heroint szúrtak be – mesélte Mária, majd Bence vette át a szót.