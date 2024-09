Végre: örömteli változás a benzinkutakon, holnaptól érvényes

Az utóbbi hetekben szinte csak drágult az üzemanyag a hazai töltőállomásokon, az autósok pedig végig abban reménykedtek, hogy végre olcsóbb lesz a benzin és a gázolaj. Nos, a Holtankoljak.hu most friss információkat közölt ezzel kapcsolatban, és sajnos nem mindenki örülhet annak, ami szombattól ránk vár.

Illusztráció / Fotó: Gazdag Mihály

A portál szerint szeptember 28-tól bruttó 2 forinttal csökken a benzin nagykereskedelmi ára, de a gázolajé sajnos nem változik.

Ezek alapján holnaptól akár 585 Ft-ra is csökkenhet a benzin literenkénti átlagára a hazai töltőállomásokon, a gázolajé pedig marad 590 forint. Utóbbinak is érdemes örülni, hiszen a stagnálás sokkal jobb, mint a drágulás – könnyen elképzelhető, hogy jövő héten a gázolaj ára is csökkenni fog, akár jelentősen.