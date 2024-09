Pintér Sándor: megfelelő módon szervezzük a védekezést a Dunán és a Lajtán

A tárcavezető elmondta, hogy az előrejelzések szerint a 2013-as árvízhez hasonló, vagy azt meghaladó magasságot ér majd el a Duna és a Lajta vízszintje, így a két folyón kiemelt védekezésre van szükség. A kormány a Belügyminisztériumot (BM) hatalmazta fel, hogy szervezze meg az árvízi védekezést – mondta, hozzátéve: meg fogják akadályozni, hogy a víz áttörje a Duna és a Lajta a gátjait. A védekezés részeként már az előző héten elkezdte a munkát az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF). Kijelölték azokat a helyeket, ahol a vízszint emelkedéséből rendkívüli helyzet adódhat, például esetlegesen meg kell emelni a gátakat vagy ki kell telepíteni a lakosságot – mondta a miniszter.

Fotó: Krizsán Csaba

„Meggyőződésem, hogy a kitelepítés nem fog bekövetkezni”, mert a megfelelő védművek közé tudjuk szorítani a vizet – tette hozzá. A belügyminiszter elmondta, hogy a Kopernikusz programon keresztül az Európai Unió is támogatja a védekező munkát, mert a rendszer mutatja a pillanatnyi vízállásokat a vízgyűjtő medencén belül, és ennek révén jobban fel lehet készülni. Pintér Sándor hangsúlyozta, hogy az eredményes munkára szervezetileg is felkészültek, a Magyar Honvédség mintegy tizenhétezer emberrel kész arra, hogy a védekezésben megfelelő hátteret tudjon biztosítani, gépjárművekkel és helikopterekkel is.

A védekezés segítésére felkészült a rendőrség, a büntetés-végrehajtási intézet és a tűzoltóság valamennyi tagja – mondta. A tárcavezető kiemelte, hogy társadalmi segítségre is szükség lehet ugyanúgy, mint 2013-ban.

„Valamennyi magyar állampolgárt várunk a feladat elvégzésére” – mondta, hozzátéve, hogy a segítők csak akkor induljanak el, és csak oda, ahová a médián keresztül az OKF és az OVF kéri. „Ha enélkül indulnak el, akkor inkább gondot jelentenek, a szervezetlenség jeleit fogjuk mutatni és azt semmi szín alatt nem szeretnénk” – emelte ki Pintér Sándor.

A védekezésről szólva elmondta: lehet, hogy ideiglenes tározókat kell majd nyitni, erre Győr-Moson-Sopron vármegyében már kijelölték a tározókat. Amennyiben a vízszint megköveteli, megnyitják azokat. A belügyminiszter arra kérte azokat, akik használják az ideiglenes víztározókat, hogy a gépeiket, eszközeiket minél hamarabb távolítsák el, mert a későbbiekben nem tudják biztosítani a kiszállítás lehetőségét. Pintér Sándor közölte: bízik abban, hogy a Duna menti településeken megfelelő színvonalon és gyorsan kiépítik a védelmet és mindenkit megóvnak attól, hogy el kelljen hagynia a lakását. A tárcavezető kitért arra is, hogy a sajtótájékoztatót azért a győri Petz-kórházban tartotta, mert magasabb vízállás esetén vízbetörések várhatók az épület alagsorában.