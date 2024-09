Az első tanévben 17-szer akarták kirúgni a 6 éves fiamat az iskolából

A legtöbb szülő tökéletesnek (vagy legalábbis közel tökéletesnek) látja a gyerekét. A szülőnek és a gyereknek is egyaránt trauma, amikor a csemete már van olyan korban, hogy be lehessen adni egy intézménybe. Sokan már bölcsibe is járatják a gyereküket, az óvoda azonban kötelező. A legnagyobb mérföldkő azonban minden bizonnyal az iskola, hiszen itt már nem az önfeledt játéknak élhetnek a gyerekek, hanem bizony padba kell ülniük, tanulniuk kell, kötelezettségeket kell teljesíteniük. És bizony ehhez nem tud minden gyerek azonnal hozzászokni. Egy anyuka arról számol be, hogy hatéves fiát az első évben 17-szer függesztették fel.

Az iskolakezdés nem mindenkinek könnyű

Egy anyuka arról számolt be, hogy kisfia, Jayden egészen iskolakezdésig tökéletes magaviseletű gyerek volt. Az édesanya nemrég hozta világra kislányát, így mindig sok a teendője. Elkezdődött az iskola, és kicsit még örült is annak, hogy több ideje marad otthon így, hogy gyermeke tanuló lett. Azonban alig, hogy bevitte fiát az iskolába, az igazgatóság már telefonált is, hogy azonnal jöjjön vissza és vigye el a fiát.

Amikor az anyuka kiért, látta, hogy Jayden pánikszerűen ordítozik, káromkodik, agresszíven ront neki másoknak. Az anya ekkor elvitte a fiát, másnap pedig hívták, hogy felfüggesztették. Jaydennel ez a tanév során többször is megtörtént.

Szinte minden nap kapott egy telefonhívást az anya, hogy a fia kezelhetetlen. Ezért az első tanévében összesen 17 felfüggesztést kapott.

Az anyuka azonban úgy érzi, a tanárok attitűdje nem volt megfelelő. Egyszerűen csak problémás gyerekként könyvelték el, de meg sem próbáltak utánajárni annak, hogy mi lehet a baja. Azóta például kiderült, hogy ADHD-s, valamint egyéb betegséggel küzd. Az anya szerint ezeket a lehetőségeket mérlegelniük kellett volna a tanároknak, mielőtt egyértelműen bekategorizálják a problémás gyerekek csoportjába - írja a Mirror.