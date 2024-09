Bejelentették a fertőzött felvágott 10. halálos áldozatát: sürgető közleményt adott ki az egészségügyi hivatal

A legtöbb ember nagyon szereti a hasát. A Táplálkozni természetesen mindenkinek kell, hiszen ez alapvető feltétele az életnek, azonban az evés immáron élvezeti faktorrá nőtte ki magát. Szeretjük finom falatokkal kényeztetni magunkat: ha rossz kedvünk van, csokoládét eszünk, ha pedig utazunk, a helyi specialitásokat próbáljuk ki. Szeretjük változatosan és ízletesen elkészíteni a fogásokat, és bizony mindenkinek megvan a maga kedvence. A csemegehús a világ minden pontján nagy népszerűségnek örvend. A finom felvágottak, kolbászok és májasok a mindennapi étkezések alapvető elemei, éppen ezért nagyon elkeserítő, hogy ebben az ételkategóriában jelent meg egy halálos fertőzés Amerikában.

A felvágottakat mindenki szereti

A 10. halálos áldozatát is regisztrálták a felvágottakban megjelenő fertőzésnek. Az Amerikában jelentősnek számító húsipar, a Boar's Head üzemeiben fertőzés tört ki, így nagyon sok termékük betegséget kezdett terjeszteni. A húsokat megtámadó baktérium hidegebb hőmérsékleten gyorsabban szaporodik, így a hűtőházak teljes egésze fertőzött lett. Rengeteg ember megbetegedett, 10 ember meg is halt. Jarratti üzemüket be kellett zárni, most pedig több perrel néz szembe az óriásüzem - írja a Mirror.