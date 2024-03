Bárány és torma: 5 kihagyhatatlan recept az ünnepi asztalra

A húsvét legősibb jelképe a bárány, melynek nagyon régóta hagyománya van az ünnepi asztalon. Ilyen a torma is, ami az életerő jelképe és remek kiegészítője a karakteres húsoknak. Most a Fanny magazin segítségével izgalmas recepteket mutatunk be, kis csavarral: nem kell lemondani a hagyományos hozzávalókról, mégis feldobhatjuk az ünnepi étkezéseket!

Kapros-citromos bárányleves

Hozzávalók (4 személyre): 50 g libazsír * 2 fej vöröshagyma * 600 g báránylapocka * 1 csokor kapor * ½ db kezeletlen citrom héja és leve * 2 babérlevél * 2 szál sárgarépa * 1 szál petrezselyemgyökér * 200 ml tejföl * 1 evőkanál liszt * só

Fotó: Fanny magazin

Elkészítés:

1. A libazsíron futtassuk meg a felvágott hagymát, majd dobjuk rá a felkockázott húst. Ha már fehérre sültek a húskockák, tegyük hozzá a fél csokor összevágott kaprot, engedjük fel kevés vízzel.

2. Rakjuk bele a citromhéjat és a babérlevelet is. Pároljuk félig puhára a húst. Ekkor adjuk hozzá a félkarikára vágott gyökérzöldségeket. Öntsünk hozzá annyi vizet, hogy összesen másfél liter legyen a leves. Ha minden megfőtt, sűrítsük be tejfölös habarással. Végül ízesítsük sóval, a maradék kaporral és a citromlével.

Elkészítési idő: 80 perc

1 adag: 310 kcal

Báránycomb petrezselymes puliszkával és zöldségraguval

Hozzávalók (4 személyre):

A bárányhoz: 4 szelet báránycomb * só * bors * 1 teáskanál őrölt kakukkfű * 1 teáskanál őrölt rozmaring * 2 gerezd fokhagyma * 100 ml száraz fehérbor vagy rozé * zsiradék

A puliszkához: 1 gerezd fokhagyma * só * bors * 2 szál újhagyma * 200 g kukoricadara * 1 kávéskanál őrölt rozmaring * 1 kis csokor petrezselyem zöldje

A zöldségraguhoz: 3 fej lila hagyma * olívaolaj * 200 g zöld és fekete magozott olajbogyó * 1 kis üveg kapribogyó * 2 gerezd fokhagyma * 1 kis csokor petrezselyem zöldje * 1 nagy marék koktélparadicsom

Fotó: Fanny magazin

Elkészítés:

1. Dörzsöljük be a húst sóval és borssal, majd az őrölt fűszerekkel és a zúzott fokhagymával. Hagyjuk állni fél órát-órát, hogy magába szívja a fűszerek zamatát.

2. Egy nagy serpenyőben forrósítsunk kevés zsiradékot, és süssük meg rajta a hússzeletek mindkét oldalát. Öntsünk alá egy pici bort, tegyünk a serpenyőre egy fedőt, és pároljuk saját levében a húst. Gyakran nézzünk rá, és mindig öntsünk alá egy kevés bort, ha szükséges. Ha már puha a bárány, akkor vegyük le a fedőt, és süssük zsírjára.

3. A puliszkához forraljunk fel egy liter vizet egy gerezd apróra vágott fokhagymával, sóval, őrölt borssal, két szál apróra vágott újhagymával. Szórjuk bele a darát, adjuk hozzá az őrölt rozmaringot, és főzzük kevergetve 5-10 percig. Ha kész, keverjük hozzá az összevágott petrezselyem zöldjét is.

4. Hideg vízzel öblítsünk ki egy kisebb szögletes, hosszúkás formát, és öntsük bele a masszát. Hagyjuk szobahőmérsékleten dermedni. Tálalás előtt borítsuk deszkára, szeleteljük fel.

5. A zöldségraguhoz kockázzuk fel a meghámozott hagymát, és kezdjük el kevés olívaolajon sütni. Pár perc múlva adjuk hozzá a leszűrt olíva- és kapribogyót, a kétgerezdnyi zúzott fokhagymát, a felaprított petrezselyem zöldjét. Ismét pár perc múlva dobjuk bele a félbevágott koktélparadicsomot, de ezzel már épp csak összeforrósítjuk, hogy még ne essen szét a paradicsom. Kóstoljuk meg, valószínűleg nincs szükség sózásra, mert az olíva- és a kapribogyó megadja a szükséges ízesítést.

Elkészítési idő: 120 perc+pácolás

1 adag: 700 kcal