„Érzem, hogy még él” – Már az egész falu keresi: kamera vette fel az eltűnt bükkaranyosi tinit – Videó

Az egész falu, a Spider mentőcsapat és barátai is nagy erőkkel keresik Tóth Balázst. Ahogy a Bors is megírta, a bükkaranyosi fiatal augusztus 20-án, egy családi vita után indult el délután fél egy körül otthonról – azóta nem leli őt a családja.

A fiatal fiút ötödik napja keresik, de egyelőre nincsen nyoma / Képünk illusztráció: PeopleImages.com - Yuri A

„Nem bírom már”

Senkinek nem kívánja Krisztina, hogy azt élje át, amit most neki és Balázs 9 éves testvérének, a kis Blankának kell.

Nem bírom már, reggelente bemegyek a szobájába és nézem, hazatért-e. A szívem szakad meg, hogy nem tudom, hol van Balikám.

– kezdte el mondani az aggódó anya, aki még most sem tudja, miért tűnhetett el a gyermeke: a 19 éves tini az államalapítás ünnepén bulizott a barátjával Bükkaranyoson. Nem sokkal utána még hazatért. Akkor vitatkozott az édesanyjával – utána pedig kisurrant otthonról.

A fiú családja akkor azt mondta, Balázs egyszer még visszajöhetett. A rendőrségi körözésen egy fehér atlétában szerepel, mert akkor azt hitték, abban indult el otthonról – de nem: a fiú még egyszer hazatért és átöltözött. Utána tűnt el.

- Fodrásznál volt, és gondolom hajas lett a pólója, azért jöhetett még egyszer haza. Akkor cserélte át az atlétáját azt iskolai pólójára - mutatott rá Krisztina, aki a pólót megosztotta a közösségi oldalán.

Mutatjuk, milyen ruhában mehetett el otthonról Balázs:

Ebben a pólóban tűnhetett el Balázs / Fotó: Bors olvasó

A fiút ötödik napja keresőkutyákkal keresik, barátai pedig még imát is tartottak augusztus 23-án, pénteken a Balázsért.

- A rendőrökkel és a polgármesterünkkel is jó az együttműködés. Tegnap imádkoztunk is egy nagyot a fiatalokkal. Gyere elő Balázs, akár hol is vagy! Mindenki vár, gyere haza és öleljük meg egymást végre! - írta Attila, Balázs egyik legjobb barátjának édesapja a Facebookon.

„Tudtam, hogy baj van”

A közeli, miskolci pszichiátrián járt az édesanya, hogy tőlük kiderítse, esetleg kórházba került-e a gyermeke.

- Kiderült, hogy nem került be egyik intézménybe se - mondta az anya, aki szerint valaki bújtathatja Balázst, mert szerinte nem létezik, hogy majdnem 40 fokon melegben az utcán lenne. A nagymamájánál is keresték, de nála sem volt, azonban ezek ellenére Krisztina érzi, hogy a fia jól van:

Anya vagyok és érzem, hogy még él a fiam. Elsős volt Balázs, amikor eltört a kezem, és munka közben megéreztem, hogy baj van. Kiesett a kezemből minden. Onnan tudtam, hogy baj van. Most is érezném, ha történt volna vele valami.

A bükkaranyosi család kültéri kamerafelvételek alapján úgy tudja, Balázs az eltűnésekor az otthonához közeli buszmegállónál járt – ott egy lépcsőn indult el, amely egy erdős részhez vezetet. Krisztina a falut kiplakátolta az eltűnt fia arcképével, így került hozzá azóta még egy kültéri videó felvétel. Az egyik, közvetlen szomszédja küldte át neki. A felvétel első felében Balázs még az atléta pólóban sétál haza és telefonozik, a másik részében pedig már elmegy otthonról átöltözve.