Eltűnt emberek nyomában: Till Tamás szülei tudni akarják az igazságot, Dánielnek nyoma veszett, a 16 éves Nikoletta rejtélyes módon került elő

Napok óta nyoma veszett a korábban futárként dolgozó, 27 éves Ollé Dánielnek. A Vecsésen élő fiatal pénteken, szeptember 20-án az otthonából távozott, de nem vitt magával értékeket. Otthon hagyta a táskáját és a telefonját. Családja kutat utána, de egyelőre nem lelték nyomát. Éppen ezért abban reménykednek, hogy Danihoz eljut a keresésének a híre. Ezért a testvére, Gulyásné Gergely Andrea, üzent is neki a Borson keresztül.

Eltűnt Ollé Dániel / Fotó: Olvasói

Lefogyva, betegen került elő az augusztus közepén eltűnt, 16 éves monori lány. Nikoletta a ceglédi vasútállomáson kért segítséget egy civil ruhás rendőrtől. Most elvonási tünetek gyötrik. Nikoletta idén augusztusban harmadszor ment el otthonról, de az első két alkalommal napokon belül előkerült. Az utolsó alkalommal azonban a családja több, mint egy hónapig aggódhatott érte. A nővére a Borsnak akkor kifejtette: attól tartanak, hogy a 16 éves lányt fogva tartják, drogokkal tömik, esetleg prostitúcióra is kényszerítik. A félelmük egy része beigazolódott, viszont most fellélegezhetnek, hiszen előkerült.

A képünk illusztráció / Fotó: Shutterstock

Fenekestül felfordult a Bács-Kiskun vármegyei, Lakiteleken élő, 9 és fél éves Petike és családja élete. A kisfiú megfázott, majd a megnagyobbodott nyirokcsomói miatt többször orvoshoz vitték szülei. Az egyik alkalommal az orvosok súlyos hírt közöltek velük, ugyanis kiderült: a negyedikes kisfiú rákos beteg. Lapunknak az édesanyja, Lakatos Xénia mesélt a kálváriájukról.

Pár hónap alatt felfordult a család élete, miután kiderült, hogy Petike rákos / Fotó: olvasói

Még mindig nem sikerült senkinek sem elvinnie a Szerencsejáték Zrt. egyik legismertebb játékának főnyereményét. Az ötöslottó várható főnyereménye így legközelebb közel 6 milliárd forint lesz.

6 milliárd forint lesz az ötöslottó főnyereménye / Fotó: Mónus Márton / MTI

24 évig reménykedtek fiuk hazatérésében, idén viszont holtan került elő az eltűnt bajai gyermek. Till Tamás szüleinek új életcélja, hogy megtudják, ki és miért végzett a kisfiúval. Gyermekük halálának tényét már tudomásul vették, de a meggyilkolása okát és körülményeit még mindig nem ismerik a 2000 gyermeknapján eltűnt, majd idén nyáron holtan előkerült Till Tamás szülei. Az édesapa, Mátyás a Borsnak elmondta, az új életcéljuk, hogy megtudják, pontosan mi történt a fiukkal.