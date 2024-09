„Dani, bárhol is vagy, mi ott vagyunk veled" – Így búcsúznak barátai és szerettei az eltűnt Danitól

Ahogy arról lapunk is többször hírt adott, holtan találtak rá a másfél hete eltűnt Danira. A fiatal férfit rengetegen keresték, ám minden akció eredménytelen volt. Végül 11 nappal eltűnése után édesanyja tudatta a szomorú hírt. Mindenkit sokkolt a tragédia, tömegek gyászolják Bódog Dánielt.

Rengetegen gyászolják a Dusnoknál eltűnt Danit Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A 29 éves Bódog Dániel szeptember 6-án tűnt el. A fiatal férfi Budapestről utazott volna haza, amikor Kalocsa és Dusnok között rosszul érezte magát, ezért leszállt a buszról. Azonnal elindultak érte kocsival, ám mire odaértek a srácnak nyoma veszett. Édesanyja kétségbeesve kérte az emberek segítségét a közösségi oldalakon, bejegyzése több ezer emberhez eljutott. Végül a Szekszárdi Kutató-Mentő Egyesület ajánlotta fel a segítségét a családnak. A nyomkereső kutya a Vajas medrénél szagot is fogott, ami egészen a fajszi Duna-partig vezetett, ott azonban elvesztették a nyomokat. A következő napokban több civil keresés is indult, ahol több önkéntes és polgárőr is a fiatal nyomába eredt, de egyik sem vezetett eredményre.

Így köszöntek el az eltűnt Danitól

Végül szeptember 17-én este Dani édesanyja a Facebookon tudatta a hírt. Azóta rengetegen nyilvánítottak részvétet a családnak és búcsúztak el a fiataltól.

Szomorúan tudatjuk veletek, hogy Dani elhunyt. Hálásak vagyunk, hogy ismerhettük őt, büszkék vagyunk arra, hogy a Cimboránk volt. Szeretettel gondolunk a családjára, rengeteg erőt, rengeteg kitartást kívánunk nekik!

– írta bejegyzésében a Bátor Tábor, ahol Dani is többször önkénteskedett, majd hozzátették: ez a közösség tele van olyanokkal, akik odaadásukkal tanítanak másokat, hogy jobb emberekké váljanak és most is bebizonyították, hogy egy emberként mozdulnak meg egy fontos ügyért.

Hiszünk abban, hogy ott vagyunk egymásnak, a legnehezebb pillanatokban is. Fogjuk egymás kezét, akár a táborban, akár a nagyvilágban bárhol, hogy biztonságban legyünk. Dani, bárhol is vagy, mi ott vagyunk veled. Te is itt leszel velünk mindig.

– zárták gondolatukat.

Dani Dusnoknál tűnt el Fotó: Facebook

Dani családtagjai, barátai és közeli ismerősei is fájó szívvel búcsúztak a fiútól.

Dani, hihetetlen jólelkű, jószívű srácnak ismertelek meg. Mindig volt egy kedves szava, egy őszinte mosolya azokhoz, akiknek volt hozzá szerencséje. Egyszerűen lehetetlen szavakba önteni, mit érzek most. Őszinte részvétem! Dani, az angyalok vigyázzanak rád!

– búcsúzott a fiataltól egy barátja.