"Csak pislogással tud kommunikálni" - Így él most Amy, a pesti étteremben mogyorótól lebénult brit producer

Sokan emlékezhetnek Amy May Shead nevére egy igencsak sajnálatos eset kapcsán, ami Budapesten történt. A tv-s producerként dolgozó brit nő még 2014-ben, turistaként látogatott el a magyar fővárosba, ahol egy étteremben jelezte ugyan, hogy mogyoróallergiája van, ám a felszolgált ételtől szinte azonnal rohamot kapott. A súlyos anafilaxiás roham következtében az akkor 26 éves nő kómába esett, és az agya hat percen keresztül nem jutott oxigénhez, ami agykárosodást okozott – hiába végeztek el nála légcsőmetszést a Péterfy-kórházban. Amy May Shead azóta is kerekesszékben él szülei házában, az angliai Westcliff városában. Beszélni nem tud, legfeljebb hangokkal, pislogással képes kommunikálni, emellett pedig állandó ellátásra szorul a nap 24 órájában.

Az allergia által kiváltott roham után öt évvel térhetett haza Amy, aki azóta a szüleinél lakik Fotó: The Amy May Trust / Facebook

Ez ugyanakkor nem akadályozza meg Amyt abban, hogy aktív társadalmi szerepet vállaljon! A Facebookon heti rendszerességgel jelennek meg bejegyzések, amelyek túlnyomó többségét az allergia veszélyeire felhívó akciók, illetve társadalmi kezdeményezések teszik ki. Ezt elsősorban a nevét viselő alapítvány, a The Amy May Trust központ égisze alatt teszi a most 36 éves nő. Ez egy nonprofit szervezet, amely 2021-es megalakulásakor még arra volt hivatott, hogy az Amy ápolásához és támogatásához szükséges feltételeket előteremtése. Mára azonban az alapítvány az allergiás közösség egyik szószólójává nőtte ki magát – Amy aktív szerepvállalásának is köszönhetően. Küldetésük az, hogy a lehető legszélesebb közönséget világosítsák fel az allergia veszélyeiről.

Élete már örökre megváltozott

Ennek érdekében idén májusban például – más szervezetekkel és egészségügyi szakemberekkel közösen – ők is aláírták azt nyílt levelet, amelyben cselekvésre szólították fel a brit kormányt az allergiások számára biztosított szolgáltatások színvonalának javítása érdekében az Egyesült Királyságban. A levél aláírói a növekvő allergiaválság leküzdése érdekében a többi között arra szólítják fel a szigetország kormányát, hogy

hozzon létre országos allergia adatbázist a források hatékonyabb elosztása érdekében

többet fektessen kutatásba és innovációba a hatékonyabb kezelési módszerek kifejlesztéséért

működjön együtt szorosabban az élelmiszeriparral, valamint az oktatási partnerekkel, hogy garantálják az allergia oktatását az iskolai és munkahelyi környezetben egyaránt

Amy May Shead élete ugyan örökre megváltozott azon a tíz évvel ez előtti tragikus napon, de a nevével fémjelzett alapítvánnyal vállvetve most már azon fáradozik, hogy mással ne történhessen meg az, ami vele megtörtént.