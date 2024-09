Brüsszel az árdrágító multik oldalára állt

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Európai Unió Bíróságának csütörtökön közzétett ítéletével kapcsolatban leszögezte, hogy a bíróság a családok helyett az árdrágító és profithajhász multik oldalára állt, amelyek profitéhségüket a magyar kormány ellen vívott folyamatos harccal próbálják elfedni – reagált az MTI-nek megküldött közleményében a bíróság döntésére a miniszter.

Ez a magatartás, a SPAR, a brüsszeli bizottság, valamint a perben észrevételt tévők részéről is szemben áll a magyar fogyasztók, a magyar családok érdekeivel. A nemzetgazdasági miniszter az ítélet kapcsán kijelentette:

Brüsszel az árdrágítók oldalán áll és ezeknek az árdrágító multiknak semmi sem szent.

De csinálhatnak bármit, a kormány mindvégig az árak csökkentése, így a magyar családok mellett fog állni. Semmilyen vállalkozásnak nincs helye a magyar piacon, amely a magyar fogyasztók érdeke ellen űz piszkos játszmákat.

A SPAR által különböző perekben megfogalmazott támadások hátterében továbbra sem az érintett intézkedések állnak, hanem annak valós oka a kiskereskedelmi vállalat lesújtó gazdasági helyzete. A SPAR Magyarország Kft. működése ugyanis nem hatékony, mivel piaci versenytársaihoz képest magasabb költségszerkezettel rendelkezik, emellett a piaci és az árversenyben is alulmaradt. Ahelyett, hogy hatékonyságát és versenyképességét megerősítő lépéseket tenne, a bírósággal próbálja beszedetni elmaradt, tisztességtelen profitját.

Nagy Márton emlékeztetett, hogy a magyar családok megvédése érdekében a kormány határozottan fellépett a kiskereskedelmi multik tisztességtelen áremelése ellen és árstopot vezetett be a legalapvetőbb élelmiszerekre vonatkozóan. Annak érdekében, hogy a családok kellő mennyiségben hozzá is jussanak az alapvető élelmiszerekhez, és ne alakuljon ki mesterségesen gerjesztett hiány miatt további indokolatlan áremelkedés, a kormány készleten tartási kötelezettséget is elrendelt.

A multik által gerjesztett magas élelmiszerinfláció visszaszorítása érdekében a kormány korábban az árstop mellett a kötelező akciózásról és az online árfigyelő rendszer elindításáról is döntött – sorolta a miniszter.

A kormányzati intézkedések hatásosak és eredményesek voltak, földbe döngölték az inflációt. Az élelmiszerinfláció a legutóbbi adatok szerint 2,4 százalékra csökkent, ráadásul havi alapon megállt az élelmiszerek árának növekedése, miközben a dinamikusan emelkedő reálbérek hatására folyamatosan visszaépül a kiskereskedelmi forgalom. A tárcavezető ismételten megerősítette, hogy a magyar piacon csak olyan vállalkozások maradhatnak, amelyek jogkövető magatartásuk mellett figyelembe veszik a hazai fogyasztók érdekeit, azaz jó minőségű és jó áron elérhető termékeket kínálnak a magyar családok számára.