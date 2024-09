"Barátok maradtunk" - 9 évig élt párkapcsolatban egy Boeing-géppel egy nő, de most szakítottak

A 36 éves Michele Köbke véget vetett kilencéves kapcsolatának egy Boeing 737-800-assal, annak ellenére, hogy valaha "élete szerelmének" nevezte a gépet.

A nő elmesélte, szerelem volt első látásra, amikor megpillantotta a repülőgépet, azonnal megdobogtatta a szívét a szárny és a tolómotor. A berlini Michele még azt is állítja, hogy „fizikai” kapcsolatban állt a repülőgéppel. Azt mondta, „szerelem volt az első repülésnél”, amikor 2014-ben a berlini Tegel repülőtéren „találkozott” és felült a „drágájára”. „A 737-800 nagyon vonzó és szexi számomra” – mondta korábban. "Ő a legszebb felépítésű, és nagyon vonzó és elegáns repülőgép."

A raktári dolgozó azonban most bejelentette, hogy véget vetett bizarr szerelmi viszonyának a géppel. A német Bild című lapnak azt mondta, hogy "elváltak", és hozzátette: "De még mindig barátok vagyunk".

Piknikezni is jártak a szerelmével

Michele több alkatrészt is vásárolt a gépről, beleértve a légterelőt, a burkolatot és a tankszelepet, hogy a géppel tölthesse az időt, miközben külön is vannak, és volt egy 2,5 méteres modellje is, amellyel lefeküdt. A nő most eladja a repülős relikviákat, hogy teret engedjen új szenvedélyének. "Most lovagi páncélt szeretek hordani".

Korábban így nyilatkozott a szerelméről: „Életem legszebb pillanata volt a hangárban töltött idő, és amikor vele voltam, élveztük az együtt töltött időt, csókolóztunk és simogattam. A hangár az otthona a kedvesemnek és nekem; zavartalanul élvezhetjük ott az együtt töltött időt. Azt tervezem, hogy egy nap beköltözök a hangárba, és a legnagyobb álmom, hogy a kedvesemmel lehessek, és vele élhessek."

Michele korábban kifejtette, hogy ő objektofil, olyan személy, aki vonzódik egy élettelen tárgyhoz. Az ilyen szokatlan szexuális preferenciával rendelkező egyének erős vonzalmat, szeretetet és elkötelezettséget érezhetnek bizonyos tárgyak vagy struktúrák iránt. Míg a pszichológusok parafíliának (szexuális rendellenességnek) tekintik, a legtöbb esetben az objektifilek nem igényelnek kezelést.