Összetört a család: testvére után halt az egyéves kislány

Összetört szívvel emlékezett meg egy lancashire-i család arról az egyéves kislányról, aki három évvel a bátyja hirtelen halála után hunyt el. Alexander Cooper mindössze hároméves volt, amikor nem sokkal karácsony után örökre lehunyta a szemét: kishúga, Isabelle, csütörtökön ment el, alig egy évvel azután, hogy kiderült, ugyanabban a genetikai rendellenességben szenved, mint korábban a bátyja.

Isabelle ugyanabban a kegyetlen betegségben szenvedett, mint hároméves korában elhunyt bátyja Fotó: X

Alexander – aki 2021-ben hunyt el – hirtelen halálának az oka sokáig rejtély maradt a családja számára, mivel szinte semmi jelét nem mutatta annak, hogy bármi baja lenne. Egy nappal korábban még boldogan ünnepelte a karácsonyt a szüleivel és fiatalabb testvérével, Freddie-vel, majd másnap az anya arra tért haza a sétából, hogy mentő áll a házuk előtt. Alexander aznap este, a kórházban halt meg, a család pedig csak tavaly év vége felé tudta meg, hogy a kisfiú egy ritka genetikai rendellenesség, a PPA2 mutáció miatt vesztette életét, amelyet mindkét szülő tudtán kívül hordozott magában. A lesújtó hír egyben azt is jelentette, hogy a pár három másik gyermeke is veszélyben lehet. Az anya, Emily Cooper – aki ekkortájt várandós volt – átesett a vizsgálatokon, melyek végén kiderült, hogy míg Freddie és a születendő kislányuk nem érintett, addig Isabelle örökölte a rendellenességet, ami miatt nemrég a bátyja után ő is életét vesztette.

Mély fájdalommal jelentjük be, hogy a mi gyönyörű Isabelle-ünk ma reggel meghalt. Teljesen össze vagyunk törve. Azonban, azt szeretnénk kérni, hogy ne a halálára gondoljatok, hanem tiszteljétek meg őt azzal, hogy úgy élitek az életeteket, ahogyan ő tette: félelem nélkül, örömmel és spontán módon

– mondta el a szomorú hír megosztásakor az édesanya, Emily.

(Via)