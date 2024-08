Tuti tipp egy terapeutától: így szerezd meg magadnak a kiszemelted!

Ha úgy érzed, találtál valakit, aki tökéletes számodra, akkor minden vágyad az, hogy ő is kedveljen téged. Épp ezért a visszautasítással egy ilyen helyzetben nehéz megküzdeni, nehéz elfogadni a nemleges választ. Nem hiába van a Google legnépszerűbb keresései között az, hogy hogyan érjük el, hogy valaki kedveljen minket, min változtassunk, hogyan érjük el azt, hogy bevallja, ő is odavan értünk, mit tegyünk. Fontos azonban, hogy meg kell találni az ideális egyensúlyt, hogy ne legyünk túl sokak, ne riasszuk el kiszemeltünket. Itt jön képbe Hollywood egyik kedvenc terapeutája, Marisa Peer, aki most egy podcast során minden elmondott a vonzás törvényéről.

Így vonzzad be a kiszemelted / Fotó: Bors (Illusztráció)

Peer kiemelte: az első és legfontosabb a magabiztosság.

Ha csak arra gondolsz, hogy nem vagy elég jó, és ezért csak szimulálod a magabiztosságot, az nem vezet semmire. Azonnal átlátnak a szitán. Ez ugyanis azonnal lejön abból, hogy kommunikálsz, hogyan zajlik a metakommunikáció. Ha nem értékeled magad, az egyből lejön az embereknek. De persze ez akkor is így van, ha túl sokat gondolsz magadról

- közölte, majd példát is mondott, méghozzá a saját esetét.

A sztárok terapeutája ugyanis elmesélte, ő kicsit sem keresett magának senkit, boldogan elvolt egyedül. Épp ezért nem is üldözte őt, mert nem volt szüksége rá. Ez pedig pont olyan vonzó tud lenni, mint az, amikor arrogancia vagy ego nélkül vagy magabiztos. De a lényeg, akármilyen klisé is, érezd jól magad a bőrödben – írja a LadBible.