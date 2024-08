Leleplezte a jós a népszerű sorozat időutazó készítőit

Ösztönös vágyunk, hogy megismerjük a jövőt: van, aki horoszkópokat búj, más Nostradamus jóslatait, azonban akadnak, akik ennél meredekebb forrásokat vesznek igénybe. A neten ugyanis egyre több önjelölt jós állítja magáról: pontosan tudja, mi vár ránk, ő ugyanis ezt már egyszer átélte. Az egyik ilyen állítólagos időutazó most nem csak 2024 főbb eseményeiről beszélt, de a Simpson család készítőit is lebuktatta.

A Simpson családról többször állították már: megjósolta a jövőt Fotó: Photo12 via AFP

Nem először jósolta meg a jövőt a Simpson család

A Simpson-család című animációs sorozat népszerűsége nem csak töretlen, de számos igen bizarr elmélet is napvilágot látott már velük kapcsolatban. Az epizódok során ugyanis megjósolták Donald Trump elnökségét, előre látták Lady Gaga Super Bowl félidei fellépését, sőt, egyes feltételezések szerint még a Titan tragédiáját is. Van, aki azt állítja: erre csak is az időutazás lehet a magyarázat. Nos, friss jövendölésében egy állítólag 2582-ből jött TikTok-tartalomgyártó is erről beszél 2024-es ígéretei közt – amiket persze érdemes erőteljes fenntartásokkal kezelni!