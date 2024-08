Üzen az univerzum: nehéz próbatétel vár ezekre a csillagjegyekre - Te köztük vagy?

Lesz, aki révbe ér

A mérlegek az anyagiakon fognak aggódni.

- Túlzásba vihetik a takarékoskodást, amivel a saját kényelmüket rontják. Utóbbira szükségük van, hogy erőt gyűjtsenek. A skorpióknak most meg kell reformálni az életüket. Új terveket kell készíteni, megbocsátani önmaguknak és a múlt szereplőinek. Legyenek céljaik, hogyan kiegyensúlyozottan haladhassanak a jövőjük felé – jegyezte meg a páros.

A nyilasok kezdenek révbe érni! A mágus szerint ők most élvezzék az eddigi sikert! Nagy szükségük van minderre, mert az optimista hozzáállásuk az utóbbi időben alább hagyott. Oldják a feszültségüket, és beszéljék meg titkaikat egy bizalmasukkal. Így jól tudják irányítani az életüket.

A bakok nehezen viselik a pihenő időszakot, tétlenséget fognak érezni. Mozduljanak ki, különben még magukat is nehezen tudják elviselni! A mágus szerint a vízöntők most az anyagi és érzelmi téren is falakba ütközhetnek.

Ami nem megy, nem szabad erőltetni, ezt lássák be! A korlátok értük vannak, nem ellenségként kell rájuk tekinteniük

– mondta Tamás.

A halaknak augusztus 20-ig „úszniuk kell az árral”.

- Eközben fogadják el, hogy minden úgy jó, ahogy van. Felesleges áldozatszerepben tetszelegniük, és folyamatosan azon aggódni, hogy mi lesz, ha valamit nem tesznek meg - zárta szavait a mágus.