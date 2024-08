Jön a Mars-Jupiter együttállás: felfokozódnak az indulatok, nekik kell vigyázniuk

Idén nyáron, már eddig is több meglepő, ritka bolygóállás kavarta fel a kedélyeket. A következő az augusztus 14-dikei Mars-Jupiter együtt állás lesz. Szerdán nemcsak, hogy mindenkiben fel fog fokozódni az ambíció, de az indulatok is. Az Astronet most összegyűjtötte, ez hogyan fog kihagyni a csillagjegyekre.

Fotó: rawpixel.com

Kos

Ambícióid elsősorban az utazásra, másodsorban a tanulásra fog fókuszálódni. Türelmetlenséget is hoz neked ez az együtt állás, mert rosszul viseled, ha nem kapsz azonnal elegendő információt. Kivételesen nem türelemre intenek a bolygók, hanem hogy indulj el egy másik úton is.

Bika

Újabb ambíciókat hozz számodra ez az új együttállás. A jólét elérése és stabilizálása most sikerre van ítélve. Az sem kizárt, hogy párhuzamosan kettő, vagy több helyről érkezik majd bevételed. Maradj nyitott!

Ikrek

Több úton elindulhatsz. Van választási lehetőséged. Ezt nevezik a bőség zavarának. Most van szükséged arra a felülemelkedés képességére, ami rád jellemző. Ha felhők jönnek, tudd, hogy el fognak menni!

Rák

Muszáj leküzdened a félelmedet, ha nem akarsz nagyszerű lehetőségekről lemaradni. Az augusztus 14-dikei Mars-Jupiter egy motivációs tréninggel fog felérni a számodra. Itt az ideje, hogy feltedd magadban a kérdést: merre tart az életed, egyezik az a terveiddel?

Oroszlán

A Mars-Jupiter együtt állás további szelekciót jelez a számodra. Nem szabad keseregned emiatt. Eleged lehet már abból, hogy csak te adsz másoknak, így ne is bánd, ha egyes emberek eltűnnek az életedből.

Szűz

Mars-Jupiter együtt állás komoly dilemmát hoz számodra. Egy fajta útelágazáshoz értél: választanod kell, ill. kellene. Nem ismersz magadra. A bolygók azt tanácsolják, hogy addig ne dönts, amíg nem vagy meggyőződve! Lehet, hogy türelmetlenebb vagy a szokotnál, de ha kitartasz jó lesz a véged.

Mérleg

Tele vagy tervekkel azonban elbizonytalanodhatsz. Szóval pontosítsd, hogy mit akarsz (Mars), és higgy magadban (Jupiter)!

Skorpió

A nyár vége felé közeledve sokkolhat, hogy eddig mennyit költöttél. A Mars-Jupiter együtt állás szerint vissza kell fognod a kiadásaidat. Sőt előfordulhat, hogy váratlan költség adódik. Pánik lehet úrrá rajtad. Ambíciód és a bizakodásod megmutatja majd a megoldást.