Az élő Nostradamus elárulta: pár éven belül a földönkívüliek a Földre látogatnak

2028-ban meglátogatnak minket a földönkívüliek, ez lesz az az év, amikor az emberiség minden tagja rájön, tényleg léteznek űrlények. Ezt állítja legalábbis egy jövőlátó, az élő Nostredamus, Athos Salomé. A 37 éves férfi korábban már olyan jóslatokat is tett, melyek bizony valóra váltak. Ilyen volt II. Erzsébet halála, Elon Musk Twitter "felvásárlása", vagy épp az, hogy Spanyolország nyeri majd a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokságot.

2028-ban fogják az emberek elhinni, űrlények léteznek. Fotó: Pexels.com

2028 lesz a ráébredés éve, amikor is az emberek rájönnek, hogy más bolygókon is van élet.

- közölte hozzátéve, hogy a modern tudomány lesz az, ami ezt igazolni fogja.

Mindezt azok után, hogy korábban azt közölte, hogy 2026 és 2028 között lesz az is, hogy a NASA életre lel majd a Jupiter holdján. Azt is elmondta, hogy a világ rá fog jönni ekkor, hogy az élő szervezet biológiailag sokkal de sokkal komplexebb, mint amit eddig tudtunk róla. Ez pedig igazából már most megkérdőjeleződött, miután a héten krumpliszerű "kinövésekre" leltek a Csendes-óceán alján, amelyek ráadásul még oxigént is produkálnak a teljes és totális sötétség ellenére, ami segíti a víz alatti életet - írja a DailyStar.

Az élő Nostredamus idegenekkel kapcsolatos kijelentését pedig Jessie Christiansen is igazolta, aki asztrofizikusként azt közölte, közel van az, hogy egy, a Földhöz hasonlító lakott bolygót találjunk az űrben. Erre azonban már előre figyelmeztet, mivel ez sokkoló lehet majd. Az emberek nem fogják tudni, mit kezdjenek az információval. Ezzel pedig Athos is egyet ért.