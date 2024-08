„Nem akarok meghalni" - Megölt tanára mellől hívott segítséget a 10 éves kislány

- Rengeteg a halott körülöttem, a tanáromat is agyonlőtték, kérem mentsenek ki innen, segítsenek, nem akarok meghalni - így hívta fel egy 10 éves kislány, Khloie Torres az osztályterméből a 911-et, miután egy 18 éves fiú lövöldözni kezdett az iskolában. A gyerek sírt, sokkos állapotban volt a történtek miatt.

Fotó: TV2

A kislány könyörgött a rendőröknek, hogy a túlélőkkel együtt mentsék ki őket, zavarában alig tudta megmondani a tanterme számát. Később több sebesülttel együtt kimentették, a ruhája csurom vér volt és a feje is súlyosan megsérült. Annyit tudott mondani, hogy ő hívta a rendőröket és próbál nem sírni.

2022 májusában az uvaldei támadásban 21 ember halt meg, a hangfelvételt pedig csak most hozták nyilvánosságra, több testkamerás felvétellel együtt - válaszként arra, hogy több per is indult a rendőrök ellen, amiért nagyon későn avatkoztak be, legalább egy órát vártak, mire lelőtték a támadót. Az áldozatok családjai korábban kártérítést, most pedig vádemelést is követelnek - tudta meg a Tények.