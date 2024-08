"Meg kell oldani ezt a rejtélyt!" – Két éve keresik az eltűnt inárcsi édesanyát

Mária azóta sem került elő Fotó: police.hu

Zűrös családi ügyek

Az asszony eltűnése előtt pár nappal engedték szabadon Mária volt férjét, akivel éppen gyerekelhelyezési perben álltak. A településen az a szóbeszéd járta, ha a nagyobbik lány megkapja a gyámságot, az édesanya is fel fog bukkani. Mai napig hallani egy-két ismerősétől, hogy biztosan bujkál valahol, de hogy miért és miből, arra nincs magyarázat.

Szörnyű, ami történt, mindenki értetlenül áll az egész előtt. Az apuka erőszakos cselekmények miatt nemrég szabadult a börtönből, a feleségét bántalmazta. Illetve folyamatban van egy gyermekelhelyezési per a kisebbik lánnyal kapcsolatban...

– nyilatkozta 2022-ben lapunknak Gál Imre László, Inárcs polgármestere.

A nő testvérétől tudjuk, hogy Máriának is érdeke lenne, hogy előkerüljön, hisz vannak rendezetlen családi ügyei, köztük egy hagyatéki tárgyalás is. A férfi azt is elárulta, hogy bár sokan támadják Mária volt férjét és sokan úgy vélik, az asszony eltűnéséhez is köze lehet, ő nem gondolná, hogy a kettő összefüggésben áll egymással.

"Harcolok Petráért, nem engedem, hogy visszakerüljön hozzá!" – jelentette ki határozottan a Borsnak a 22 éves Maggie. Fotó: Bors/Máté Krisztián

Rengeteg a pletyka

Többek szerint Mária az eltűnésekor a rendőrségre akart menni, hogy intézkedjen a gyermekelhelyezési perrel kapcsolatban, ami az akkor 14 éves lányáért zajlott annak apjával. A férfi, P. István jelenleg Budapesten él. Az egyik szomszéd azt mondta, amióta Mária és a lányok elköltöztek, a férfi zárkózott lett, több zűrös ügye van. Az eltűnés után azt mondta: szerinte Mária eltűnése csak egy megrendezett jelenet.

Az eltűnt nő testvére, Bozsik Péter a háttérből várta a hírt, hogy testvére egyszer csak előkerüljön. Van azonban egy elszánt, civil eltűntkereső, Kapás Attila, aki már hat alkalommal indult eddig Mária felkutatására. A férfi, aki nem hajlandó feladni, hogy a nő nyomára bukkanjanak, felkereste a testvért, abban bízva, hogy együtt megoldhatják ezt a rejtélyt.

Rengeteget gondolkodok, mindennap marcangolom magam rajta, hol lehet. Néha arra gondolok, hogy valahol vidáman éli az életét, és olyankor megkönnyebbülök, néha azonban az erősödik fel bennem, hogy valami baja esett, és olyankor nagyon elszomorodok... Egy inárcsi hölgy azt állította, hogy kerékpározni látta, de egy utcabeli is azt mondta, hogy látta Máriát napszemüvegben. Ezt azonban nem tartom valószínűnek, logikátlan. Ez az egész érthetetlen! Azt sem tudjuk, hogy életben van-e

– mondta Péter.