Ingyenes és természetes gyógyír a szúnyogcsípésre? Létezik, sőt lehet, hogy a te kertedben is megtalálható! - Videó!

A nyár megannyi örömmel és szépséggel jár, mint például a vakáció vagy a napozás, így egész évben alig várjuk, hogy eljöjjön ez a bűvös három hónap. A nyár azonban sok kellemetlenséget is tartogathat, ilyen például a rovarok, főleg a szúnyogok csípése, vagy az izzadás is. Békefy Daisy, a TikTok egyik leghíresebb kertészmérnöke azonban jó híreket hozott. Videójában egy olyan növényt mutat be, ami szinte az összes háztartásban megtalálható és a fent említett mindkét problémára tökéletes megoldás. Ez pedig nem más, mint a diófalevél.

A diófalevél jótékony hatásai már nagyanyáink idejében is ismeretesek voltak, rengeteg mindenre gyógyír Fotó: Pixabay

Rovarcsípésekre és sebekre is jó, de csökkenti az izzadás mértékét is

A diófa az a növény, ami szinte mindenki kertjében megtalálható, de ha máshol nem is, a nagyszülők vagy a szomszéd kertjéből biztosan beszerezhetünk párat a leveléből. A diófalevél jótékony hatásai sokak által ismertek, régebben természetes hajfestésre is használták, hiszen a barna hajat sötétíti az ebből készült főzet, de bársonyosan puhává is varázsolja a hajkoronát. Most azonban a Greens of Daisy néven elhíresült tartalomgyártó, Békefy Daisy még több jótékony hatásról rántotta le a leplet, amik különösen hasznosak a nyári hónapokban.

A diófalevél fürdőt kifejezetten ajánlom. Hogy mire jó? Bársonyossá és rugalmassá teszi a bőrt, de enyhíti a viszketést is. Gyulladáscsökkentő, antibakteriális hatású Külsőleg bőrkiütésekre, rovarcsípésekre, sebekre és ekcémára is használhatjuk. De sokat segít a női bajokban is. Felfázásos tünetekre, nőgyógyászati problémákra és gombás kezelésekre is alkalmazható. Sőt, a diófalevélben található cseranyagok összehúzó hatásúak, így csökkentik az izzadás mértékét is

– részletezi videójában a kertészmérnök édesanya, aki számos gyógynövény hasznos felhasználását mutatja be videóiban. A diófalevés fürdő elkészítése pofonegyszerű. A diófalevelét augusztusig lehet szedni, így még most is van rá egy kis időnk. Szedjünk le egy csokor levelet, majd vízben kezdjük el főzni őket. Ezt a főzetet a levével együtt bátran beleönthetjük a kád vízbe, és már huppanhatunk is bele az egészséges fürdővízbe.

Aki attól fél, hogy befog bármit, bőrt, kádat, nem kell aggódnia. Ilyen koncentrációban nem. Maximum ha napokig hagyod állni a kádban a vizet

– oszlatta el a félelmet a videós azokban, akik a diófalevél fürdő barnaságától ijedtek meg. A fürdőt ráadásul bátran használhatják gyerekek is, ami sok szülő napjait könnyíti meg, hiszen a szúnyogcsípésektől szenvedő gyerkőcök viszketését is enyhíthetjük vele.