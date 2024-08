Így moss magasnyomású mosóval

A teljesítmény ettől függ

A magasnyomású mosó csapra csatlakoztatva működik, és a vízhálózat nyomását sokszorozza meg. Ahogyan a neve is mutatja, magas nyomással lövelli ki a vízsugarat. Ereje a teljesítménytől függ, amit a szállított víz mennyisége és a maximális víznyomás jelöl.

A makacs nyomokra

Ereje a magasnyomású technikában rejlik, ami a kifejezetten makacs szennyeződéseket, mint a guminyomok, kátrány, zsír, viasz, de a vastagon lerakódott por és sárréteg, virágpor és állati ürülék, moha, alga, penészfolt és egyéb piszok tünteti el hatékonyan.

Alkalmazzuk változatosan

Megfelelő fából vagy betonból készült felületek és burkolatok, például a térkő tisztítására is. A hagyományos takarítási metódust felválthatja vagy kiegészítheti a bejárati- és garázsajtónál, járdánál, kapunál, homlokzati elemeknél, falnál, ereszcsatornánál.

Vessük be több területen

Érdemes kihasználni az eszköz multifunkcionalitását, amihez az udvaron parkoló gépjármű, a garázson kívül tartott kerékpár, motorkerékpár, vagy az egyes munkagépek (például fűnyíró) is tartozik. A terasz, az erkélyek, és egy épített kerti medence is makulátlanná tehető a magasnyomás segítségével.

Ragyogjanak a kerti bútorok!

Könnyedén letisztíthatjuk az akár hónapokon át elhanyagolt kerti alkalmatosságokat is. A fából készült elemeket tanácsos a vizes mosás után szárazra törölni, esetleg kiegészítésként ápolóolajjal átkenni, hogy ellenállóbbak és víztaszítóbbak legyenek. A műanyag bútorokat is gond nélkül tökéletesen tisztára moshatjuk, és ugyanez igaz a kovácsoltvas elemekre is.

Fotó: Pexels

A rozsdát is eltüntethetjük

Magasnyomású mosóhoz illeszthető homokszóróval akár a rozsdásodással is szembe szállhatunk. A vízzel vegyülő homok hatékony tisztítóerő, amire érdemes figyelni, hogy a művelet után gyorsan szárítsuk meg a felületet.

Egészítsük ki a takarítást

Akármilyen területet és felületet is tisztítsunk, szükség lehet klasszikus kézi takarításra is. Ezen kívül a nagynyomású víz sem minden esetben elég. Ha kell, szerezzünk be speciálisan a gépbe való tisztítószert, amivel alaposabban eltávolíthatjuk a koszt. Ha nagyon alattomos foltot, piszkot szeretnénk eltávolítani, maradjunk a manuális megoldásnál.