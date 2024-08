Eddig tartott a tavasz, mostantól kezd tombolni a sivatagi nyár

Vége a hőség utáni megkönnyebbülésnek. A néhány napig tartó kellemes, nyári hőmérsékletet ismét a kánikula váltja fel. A hét elején erősen felhős, borongós idő lesz és a elszórtan, főként északkeleten előfordulhat zápor, és egy-egy zivatar is kialakulhat. A hőmérő higanyszála 25 és 30 fok közötti értéket fog mutatni. Aztán következik a nem várt fordulat. A hét második felében ismét visszatér a sivatagi forróság.

Sok folyadékra lesz szükségünk: visszatér a kánikula Fotó: Török János

Szerdán, augusztus 7-én 30 fok feletti maximum hőmérsékletre kell számítani. Éjszaka, az északnyugati határvidéken egy hidegfront érkezik. A felhőzetéből elszórtan záporeső, zivatar is kialakulhat. Az éjszakai lehűlés mérséklődni fog, de a hajnal továbbra is frissülést hoz.

Csütörtökön, augusztus 8-án gyenge hidegfront zavarja meg a napsütést, de komolyabb csapadékra nem kell számítani, és a nyaralók továbbra is élvezhetik a meleg nyári időjárást.

Péntekre és szombatra, augusztus 9-re és 10-re azonban a déli országrészben már 35 fokot is elérő maximum hőmérséklet és elvétve gyenge záporeső vagy zivatar is előfordulhat.

Vasárnap, augusztus 11-én tovább fokozódhat a hőség. Az északi országrészben a 35 fok fölé fog kúszni.