Forró napokkal búcsúzik a nyár, nem is kezdődhetne melegebben a szeptember

Csütörtökön, augusztus 29-én derült időre van kilátás, néhol gomoly- és fátyolfelhőkkel tarkítva. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, illetve északi szél több helyen is megélénkülhet. A hőmérséklet hajnalban 14 és 22, délután pedig 31 és 37 fok között alakul. Ráadásul csütörtökön, pénteken, és szombaton is hőségriadó lesz érvényben, a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. az ország teljes területére citromsárga, és néhány vármegyére narancssárga figyelmeztetést adott ki a magas középhőmérséklet miatt.

Nem kegyelmez az időjárás /Fotó: met.hu

Pénteken és szombaton, augusztus 30-án és 31-én folytatódik a strandidő, dél felé haladva egyre melegebb lesz, helyenként akár 36-37 fokot is mérhetünk. A csapadék esélye minimális, zavartalan napos időre készülhetünk. Ideális idő várható strandoláshoz. Az ÉK-i szél megélénkül.

Vasárnap, szeptember első napján továbbra is igazi nyári idő vár ránk, sok napsütéssel. Esetleg néhol fordul elő csapadék. A hőmérséklet akár 34-36 fokig is emelkedhet – számolt be róla a Köpönyeg.hu. A meteorológiai lap szakértője elárulta azt is, hogy a kánikula megviseli az emberek szervezetét, ezért fontos, hogy odafigyeljünk az egészségünkre a hőség napjaiban.

A tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást – olvasható a weboldalon.