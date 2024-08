"Házas férfi szeretőjeként elegem van abból, hogy örökké a második vagyok a sorban!"

Aki házas ember szeretője lesz, egyben elfogadja azt is, hogy mindig a második helyen fog állni a családdal és feleséggel szemben – ám akadnak, akik ezt mégsem hajlandók eltűrni. Hasonló dilemmában találta magát egy harmincas nő is, aki a The Sun nevű brit bulvárlap tanácsadó rovatát kereste fel a problémájával. Az olvasó elárulta, lassan egy éve a szeretője egy házas férfinak, a viszony pedig kezdi egyre jobban felőrölni őt.

Lassan egy éve egy házas férfi szeretője, de a viszony kezdi egyre jobban felőrölni Fotó: Pixabay

A levelében a nő elmesélte, még a munkahelyén találkozott a férfival, aki közel hat hónapig járt a nyomában, de ő sokáig ellenállt, mivel nem akart nős emberrel kavarni. Végül egy közös italozást követően egy szállodába mentek, majd az ágyban kötöttek ki, hamarosan pedig elkezdtek rendszeresen lefeküdni egymással. Nem sok kellett hozzá, hogy a nő beleszeressen a férfiba, aki viszont arra bíztatta, találkozzon másokkal is. Mivel nem akart két vasat tartani a tűzbe, a levélíró megszakította a viszonyt, és összejött egy másik férfival – ekkor azonban a szerető ismét közbelépett.

– A dolgok jól alakultak, amíg el nem mondtam a szeretőmnek, hogy járok valakivel. Bevallotta, hogy ő is belém szeretett, és bántotta őt az „árulásom”. Hogyan árulhattam el őt, amikor egyedülálló voltam, és még ő bátorított arra, hogy keressek valaki mást? Most újra együtt vagyok a szeretőmmel, bár csak hetente 30 percet tölthetek vele – osztotta meg a nő, aki jelenleg nem tudja, mitévő legyen, hiszen rendkívül rossz neki a "másodhegedűs" szerep.

– Nem hajlandó elhagyni a feleségét, mert a nőnek gondjai vannak a mentális egészségével. Négy gyermekük született, és a szeretőm attól tart, újra depresszióba esik. Igazi, szenvedélyes kapcsolatra vágyom, és nem akarom azt érezni, hogy csak a második legjobb opció vagyok.

Összetörik a szívem, ha szakítok vele, de nem tudom, mit tegyek, mert soha nem fog engem választani a felesége helyett

– tette hozzá levele végén az olvasó.

A tanácsadó, Deidre, válaszában határozottan kijelentette, bármekkora fájdalommal is fog járni, legjobb, ha mihamarabb szakít a szeretőjével.

Házas, gyerekei vannak, és nem fogja elhagyni a párját. Ez az ember csak a saját szükségleteire gondol, nem arra, ami neked a legjobb

– hívta fel rá a levélíró figyelmét Deidre.