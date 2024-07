"A párom korábban velem csalta a feleségét, és most hozzám is hűtlen lett!"

Szokás mondani, hogy aki egyszer hűtlen lett, az utána nagy eséllyel a többi partnerét is meg fogja csalni. A The Sun nevű brit bulvárlap egyik olvasójával nemrég pontosan ez történt: a 36 éves nő a lap tanácsadójának írt levelében számolt be arról, hogy lett egy év leforgása alatt szeretőből barátnő, majd megcsalt partner, mialatt teherbe is esett hűtlen partnerétől.

A korábbi szeretőhöz is hűtlen lett a partnere (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

A levélíró elmesélte, a jelenlegi partnerével még egy tenisz klubban ismerkedtek meg: akkoriban neki is volt barátja, míg a férfi házasember volt. A kémia kezdetektől megvolt köztük, egy nap pedig – miután csaptak egy görbe estét – végül az ágyban kötöttek ki. A nő ezután lezárta a kapcsolatát a barátjával, a szeretője pár hónappal később elvált, így hivatalosan is összejöhettek, ám a tündérmeséhez illő befejezés elmaradt. A levélíró ugyanis nemrég rájött, hogy a férfinak viszonya lett az egyik kolléganőjével, már azután, hogy ők ketten összejöttek: minderre ráadásul azon a napon ébredt rá, amikor megtudta, hogy kisbabát vár.

Néhány hónapra különmentünk, mert egyszerűen nem tudtam túltenni magam a viszonyán. Szeretem a páromat, hat hónapos terhes vagyok, és szeretném, ha a kis családunk együtt lenne, de nem tudom túltenni magam azon, amit velem tett

– írta a kétségbeesett nő, akit a barátja azóta biztosított arról, lezárta az affért, és beismerte, nagy hibát követett el, ennek ellenére a kétségek továbbra is mardossák őt.

Válaszában a tanácsadó, Deidre, rámutatott arra: ha meg akarják menteni a párjával a kapcsolatukat, ahhoz sok-sok időre és erőfeszítésre lesz szükségük: a megtört bizalmat ugyanis hihetetlenül nehéz újra helyreállítani.

Beszélgess a partnereddel, magyarázd el neki az érzéseidet, hogy lássa, van-e közös út előre, még akkor is, ha ez csak a baba érdekében történik

– tette hozzá a szakértő.