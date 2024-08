Újabb hajókatasztrófa: 22 emberrel süllyedt el a hajó, csecsemőt húztak ki a mentősök

A nyári hőségben az emberek nagyon szeretnek a víz közelében lenni. A kánikula ellen az egyik legjobb védekezés, ha hűvös, klimatizált helyeken vagyunk, illetve ha a kellemes vízben mártózunk. Nyaranta sokan vonulnak ki a strandokra pancsolni, emellett a hajókázni is szeretnek az emberek. Sajnos azonban ez indukálja azt is, hogy több vízi baleset történik. Minden évben sokan fulladnak vízbe szerte a világon. Idén Magyarországon például sokan fulladtak a Balatonba. Ugyanakkor a hajós balesetek sem példátlanok. Most Palermóban történt egy rettenetes szerencsétlenség, amelynek halálos kimenetele lett, és sok embert még most is keresnek a hatóságok.

Még mindig keresik a túlélőket / Fotó: Reuters

Olaszország nagyon kedvelt úti cél, ha nyaralásról van szó. Ebben az ezerarcú országban mindenki megtalálhatja azt, amire vágyik: finom ételeket lehet enni, jó borokat lehet inni, a tenger csodás, a Dolomitok vagy a toszkán táj a túrázók kedvére tesz, és persze ne is beszéljünk a kultúráról! Az ókori emlékek, a reneszánsz kincsei, a csodás templomok, számtalan műkincs csalogatja a turistákat.

Szicíliát a napokban nagyon vad viharok sújtották. A Palermo melletti kis halászfaluban kötött ki egy jacht, amelyen 22 ember tartózkodott. A vihar miatt azonban a hajó felborult, és a fedélzeten tartózkodó valamennyi emberrel elsüllyedt. A hírek szerint sok turista is tartózkodott a hajón: négy brit, egy kanadai és egy amerikai állampolgár is a fedélzeten utazott. A hatóságok rögtön megkezdték a keresést, és eddig 15 embert mentettek ki, köztük egy egyéves csecsemőt az anyjával. A hajó szakácsának azonban csak a holtteste került elő. Még mindig kutatnak az emberek után, Palermo polgármestere pedig arra kéri a világot, hogy imádkozzanak az utasokért.