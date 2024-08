Ezt teszik a motorosok a győri horrorbalesetben elhunyt Tamás halála után

Fekete nap volt a július 31-e a győri motoros társadalom számára: aznap egy tragikus balesetben életét vesztette a helyi motorosok egyik közismert és szeretett tagja, V. Tamás. Mint azt megírtuk, a 34 éves férfi az M1-es felől motorozott, amikor egy balra kanyarodó autós nem adta meg neki az elsőbbséget. A mentősök ugyan mindent megtettek, de Tamás életét már nem tudták megmenteni.

Tamás mindenkin segített. Most, tragikus halála után a motorosok próbálnak segíteni a férfi családjának Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

A családon, a barátokon és az ismerősökön kívül a motoros társadalom is összeomlott, ugyanis a több évtizedes motoros tapasztalattal rendelkező, mindenki által kedvelt Tamás szerves része volt a győri motoros közéletnek. Emellett sokaknak segített is: mindig szívügyének tekintette a balesetet szenvedett motorosok sorsát, tragédia esetén pedig teljes mellszélességgel a családok mellett állt. Így tett akkor is, amikor június 1-én életét vesztette az akkor még számára ismeretlen G. Arnold. Akkor Tamás a semmiből, önzetlenül felkereste a gyászoló családot, és mindenben segített az összetört rokonoknak. Külön tragédia, hogy Arnold balesete után napra pontosan két hónappal érte utol a vég Tamást is.

Most a motorosok fogtak össze egykori segítőjükért: egy barátja ugyanis elárulta, hogy a férfi után 12 havi törlesztőrészlet, azaz közel egymillió forintos tartozás maradt a családra.

Amit tudni lehet: 12 havi törlesztő, durván 1 milliós tartozás! Biztosítás, Casco volt, de nem tudtak felvilágosítást adni, mi szerepel a szerződésben! Hitel az apa nevén maradt, nem tudni, mit hoz ki zárásaként a rendőrség, bizonytalan minden és a hitelt fizetni kell!

- írta László, Tamás barátja és egyben motorostársa a közösségi oldalán. A motorosok, László vezetésével ezért megható kezdeményezésbe fogtak: egy lezárt ládikát is visznek Tamás temetésére, amiben adományokat gyűjtenek.

A temetőben egy nagy füves részen meg tudunk állni sorban, egymás mellett. Ott egy látható helyen megtaláljátok azt a zárt ládikát, amiben Tamás motorjára gyűjtünk! Ezt a zárt ládikát a temetésen mindenki előtt át szeretnénk adni a családnak! Ha későbbiekben valamit fizet a biztosító, Casco, azzal pluszban segítik a családot

- magyarázta. Hozzáfűzte, hogy bár szerettei fájdalmát ezzel nem enyhíthetik ugyan, de legalább az anyagi gondokon segítenek.

Ezt a fájdalmat nem lehet pénzben leírni, nincs az a pénz, ami Tamást pótolná. Csak könnyíthet, egy kis terhet levesz a szülőkről!

- szögezte le. Elárulta, hogy ő maga az apa kérésére beszédet is mond a temetésen, a ládika átadása pedig a motorosok néma csendben vonulnak majd ki a temetőből.