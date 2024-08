„Egy apró, vérző ragyát tapintottam ki a fejemen – elborzadtam, amikor megtudtam, mi az”

Egy háromgyerekes édesapa, akinek mindig is sűrű, sötét haja volt, soha nem gondolta volna, ami megtörtént a fejbőrével. Most arra figyelmeztet mindenkit, védjük a fejünket a naptól, hogy elkerüljük azt, amin ő keresztülment.

(Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Azt hittem, csak beütöttem a fejem, és ez egy varasodás

- mondta a David arról, amikor egy kis, vérző csomót tapintott ki a feje tetején.

Akkora volt, mint egy buborékfólia, és nem fájt. De egyszerűen nem gyógyult be. A feleségem, Lisa ápolónő, ezért elvitt az orvoshoz, hogy kivizsgálják. Kezdetben kaptam valami szteroidos krémet, ami egy hét után megtisztította

- mesélte a férfi, akit később azzal hívtak fel a kórházból, azonnal menjen be.

Amikor azt mondták: jöjjön be, azt hiszem, már tudtam, hogy bőrrák. De aztán elkezdesz gondolkodni, milyen típusú... Tudtam, hogy melyiket nem akarom, az a melanoma. És sajnos az volt. A rémálom akkor kezdődött.

David műtéten esett át, hogy eltávolítsák a rákos elváltozást. A lábáról bőrátültetést is végeztek a fejéről eltávolított bőr pótlására, az orvosok pedig több nyirokcsomót távolítottak el a nyakából, hogy ellenőrizzék, nem terjedt-e el a melanoma. Szerencsére a műtét sikeresnek tűnt, azonban nyolc hónappal később a férfi felfedezett egy csomót a nyakában. A vizsgálatok kimutatták, hogy a rák kiújult, megtámadva David nyirokrendszerét. Intenzív műtéten esett át és kemény sugárterápiás kezelésekkel kellett szembenéznie. Úgy tűnt, ismét felszámolták a rákot, de a nyugalom rövid életű volt. Mindössze nyolc hónappal később a rák újra felszínre került, és ezúttal a májára, a tüdejére és a gerincére is kiterjedt. David immunterápián esett át, és további sugárterápián is. Idén januárban pedig ismét tünetmentesnek nyilvánították, és egy egészséges jövő elé néz feleségével és gyerekeivel együtt - írja a Mirror.