Videón a bunyó: így esett egymásnak két férfi a Deák téren az éjjel

Döbbenetes felvétel került ki a netre, melyen az látható, hogy az éjszaka kellős közepén, az úttesten, a zebrán üti-vágja egymást két férfi Budapest belvárosában, a Deák térnél. A videón jól látszik, hogy többen is veszik telefonjukkal a csetepatét, így nagy valószínűséggel több videófelvétel is létezhet az esetről, melyet már a rendőrség is vizsgál. Azt nem tudni pontosan, az eset mikor történt, a Tények műsorában levetített videórészlet azonban a közelmúltban kezdett terjedni a neten. Ezen az is látszik, hogy az acsarkodókat végül a bámészkodók választják szét. A környékbeliek szerint éjszakánként nem ritka az ehhez hasonló eset.