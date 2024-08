A legkiválóbb magyar útikönyv - minden, ami Magyarország felfedezéséhez kell

A program olyan kezdeményezéseket foglal magában, amelyek közös ismertetőjele a hazaszeretet. Nemrég zártuk a fotópályázatunkat, amely az ország legnagyobbjává vált, a legnépszerűbb képeket mindenki elérheti a könyvesboltokban, illetve egy online galérián is. A következő lépés volt az útikönyv. Most azon gondolkodunk, hogy a fiatalabbak számára létrehozzunk egy fotóalbumot, de titkos vágyam, hogy az útikönyv megjelenhessen dokumentumfilmes formában is