A bíróság helybenhagyta, letartóztatták Óbuda polgármesterét

A lap szerint a férfi a szabadulás reményében beszélni kezdett, és a nyomozók -így jutottak el Czeglédyhez, majd pedig Kiss Lászlóhoz. A Magyar Nemzet cikke szerint az ügyben más bizonyítékok is vannak a két baloldali politikus ellen, és az sem mellékes, hogy több vallomásban Kiss László DK-s polgármestert is úgy emlegették, mint aki részesült a kenőpénzekből. Kissről az egyik vallomásban úgy beszéltek, hogy ő a „főnök”, neki is vissza kellett.

A III. kerület letartóztatott vezetője karrierjét a közpénzt elcsaló, a NAV szégyenlistájára is felkerülő Zuschlag Jánosról ismert Fiatal Baloldal vezetőségében kezdte, ahol egyes állítások szerint maga is érintett volt a szervezet gyanús ügyleteiben. Kiss László ezt követően került az óbudai önkormányzathoz, de 2014–2018 között az MSZP országgyűlési képviselője volt, majd 2019-ben szűk többséggel polgármesternek választották az önkormányzati választásokon. Kiss 2020 februárjában lépett be a Gyurcsány-pártba. Azóta több botrányos ügy köthető a nevéhez a III. kerületben, és úgy tűnik, hamarosan a bíróság előtt kell felelnie az elmúlt évek tevékenységei miatt.

Kiss László, Óbuda polgármestere. A háttérben Bősz Anett (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Mint ismertes szerdán a nyomozók őrizetbe vették Kiss Lászlót, Gyurcsány óbudai polgármesterét. A III. kerület vezetője körül az elmúlt hónapokban látványosan fogyott a levegő, mivel több munkatársát, köztük az egyik alpolgármesterét, Czeglédy Gergőt is letartóztatták a hatóságok korrupciógyanús cselekmények miatt. De kicsoda Kiss László?

Már 17 évesen belépett az MSZP-be

Kiss László végzettségét tekintve történelemtanár, jogász, aki már 17 évesen tagja lett az MSZP-nek. Az Origó szerint, a 2002-es kormányváltást követően több szálon is kapcsolódott az MSZP-hez, benne volt például a Fiatal Baloldal (Fib) vezérkarában is. Itt kerülhetett kapcsolatba Zuschlag Jánossal is, akit később hat év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek.

Az úgynevezett Zuschlag-ügyben nem meglepő módon Kiss neve is előkerült, hiszen a fiktív szervezetek alapításának ő volt az egyik kulcsfigurája.

A Pesti Srácok korábban arról számolt be, hogy Kiss volt az, aki ezeket a szervezeteket alapításuk után az országos elnökség elé terjesztette, hogy nyilvántartásba vegyék őket. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy Vas vármegyében mind a húsz szervezet alapításánál jelen voltak a Fibisz- vagy a különféle MSZP-s testületek vezetői.