Változások jöhetnek az egészségünkben, ezt a két csillagjegyet súlyosabb betegség fenyegeti Szegedi Erika szerint!

Nem csak a szerelemben, de az egészségünk területén is pozitív időszak veheti kezdetét, ám sajnos ez nem minden csillagjegyre igaz.

Fotó: Bors

Szegedi Erika Európa és Magyarország főboszorkánya szerint, az idei év nem a betegségekről fog szólni. Persze ez nem azt jelenti, hogy senki nem lesz beteg, de egy kis odafigyeléssel meg lehet előzni a nagyobb bajt.



Az egészségről jósolni általánosságban nagyon nehéz feladat, szinte mindenkinek vannak már meglévő betegségei, és ezek is befolyásolják a jövőjüket. Odafigyeléssel azonban sok mindenen lehet változtatni.

-mondja sejtelmesen a főboszorkány, aki mindenkit arra buzdít, hogy szenteljen különösen nagy figyelmet az egészségnek.

Az egyes csillagjegyek szülötteinek ezekre érdemes odafigyelniük a következő időszakban:

Oroszlán

Bármennyire is erősnek mutatják magukat, annyira gyengék is tudnak lenni, ha ledönti őket a lábukról valami nyavalya. Ők leginkább a szív- és érrendszeri betegségekre hajlamosak. Ha odafigyelnek magukra, akkor semmi baj nem fenyegeti az egészségüket.

Szűz

Az egyik legegészségesebb csillagjegy, de még akkor is ha mérgezik magukat. Érdemes odafigyelniük az egészséges táplálkozásra, mert hajlamosak az elhízásra és a depresszióra.

Mérleg

Jellemző rájuk, hogy túlzásba viszik az étrendjük szabályozását, mert féltik az egészségüket. A szélsőséges diétát a következő időszakban el kell felejteniük, mert ártalmas lehet rájuk nézve.

Skorpió

Nagyon szívósak, a jég hátán is megélnek, de most figyelniük kell, mert a túlzott klíma használattal még akár a tüdejükben is kárt tehetnek.

Nyilas

A táplálkozásukkal van nagy probléma, változtatni kell rajta. Érdemes nyitniuk egészséges táplálkozás felé, mert kevés fehér húst és zöldséget fogyasztanak.

Ikrek

Rájuk semmilyen veszély nem leselkedik a következő néhány hónapban, de azért ne mérgezzék magukat, mert hosszútávon káros hatásai lesznek.

Bak

Örök túlélők, de most az egészségük veszélybe kerülhet. Legyenek nagyon óvatosak, mert a kártya nagyobb orvosi beavatkozást mutat.

Vízöntő

A lapok szerint nem kell komolyabb megbetegedésre számítaniuk. Szerencséjük lesz, mert nem csak idén, hanem hosszabb távon elkerüli őket a betegség.

Halak

Könnyen ledöntik őket a vírusok a lábukról. Nem érdemes nagy társaságba menniük.

Kos

Nagyon szívósak, és agyon sem lehet ütni őket. Hiába a sportos életmód tanácsos odafigyelniük a vérnyomásukra.

Bika

A depresszió és a feladás az egyik leggyengébb pontjuk. Kicsit abba kell hagyni a felesleges gondolkodást, és inkább cselekedni kel

Rák

A legrosszabb tulajdonságuk, hogy a házi praktikákat részesítik előnyben. De most menjen el az orvoshoz, súlyosabb betegségek is fenyegetik őket.