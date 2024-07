Rohant a mentőhelikopter és a mentőhajó: férje szeme láttára fulladt egy nő a Balatonba

Majdnem ismét tragédiával végződött egy balatoni kiruccanás. Egy idős házaspár ugyanis a tóban fürdőzött, amikor is a feleség úgy döntött, kicsit távolabb úszik a férjétől, majd elmerült. A felszínre azonban már nem tért vissza, így a férje azonnal segítségére sietett és a partra húzta őt. Ott a strand vízimentői és egy ott pihenő szabadnapos orvos is azonnal a beteghez sietett, mentőt hívtak és megvizsgálták a nőt, aki már nem lélegzett, így közösen megkezdték az újraélesztést, ami alatta strand munkatársai elrohantak a kihelyezett félautomata defibrillátorért és még az időközben riasztott mentőhelikopter leszállását is biztosították.

Mentésirányító bajtársunk több mentőegységet, köztük esetkocsit, helikoptert és mentőhajót is riasztott, akik perceken belül helyszínre értek és emelt szinten folytatták az életmentést. Az időben megkezdett mellkasi nyomások és az összehangolt csapatmunka végül sikerre vezetett és a beteget stabil állapotban szállíthatták kórházba a mentők. Mielőbbi felépülést kívánunk, az életmentésben résztvevőknek gratulálunk.

- közölte az Országos Mentőszolgálat a Facebook-oldalán.