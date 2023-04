Hajtóvadászat indult: megpróbálta elrejteni áldozatát és kerékpárját a cserbenhagyó gázoló

Szinte forrnak az indulatok a hazánkkal szomszédos Szlovákiában, ahol egy cserbenhagyásos gázolás borzolta a kedélyeket. Egy igazi közéleti személyiséget, az érsekújvári Cserepes Erikát ért baleset, aki többek között a városában a kerékpáros egyesület frontembere. A 36 éves nő egyik sporttársát és régi ismerősét, a komáromi Szabadság Vándorai Túrakerékpáros Egyesület elnökét, Bujna Zoltánt szólaltatta meg a Ripost.

A hatóság a Facebook oldalán tett közzé fotókat a baleset helyszínéről, ahol Erika kerékpárját is megtalálták Fotó: Szlovák Rendőrség

"Ezt a lányt mindenki szereti és ő mindig is csak adni akart másoknak"

- Sosem felejtem az első találkozást Erikával, egy kerékpárgyárban dolgoztam, amikor a kollégám a bolti részlegből azzal hívott ki az irodából, hogy itt egy fiatal lány, akinek olyan kérdései vannak, amire ő nem tud válaszolni. Lényegében azóta része az életemnek Erika, ez 15 évvel ezelőtt volt.

Az egész eset, ami vele történt sokként ért, azt hittem az ismerőseim akarnak megviccelni.

- idézte fel Bujna Zoltán a történteket, aki arról is beszélt, hogy a drótszamarasok között villámként terjedt szét sporttársuk balesetének hírre, ami aztán a szlovák médiában is bombaként robbant és komoly érzelmeket váltott ki az emberekből.

Ezt a lányt mindenki szereti és ő mindig is csak adni akart másoknak. Sokat elárul róla, hogy évek óta önkéntesként segít a Bátor Táborban, miközben a sportot, a mozgást népszerűsíti és műveli is, valóságos hős

- fejtette ki a komáromi sportember, aki arról is informált, hogy az elgázolt nő jelenleg kómában van, azonban jó hír, hogy a gerince nem sérült, ezzel szemben gégemetszést kellett nála végezni, mert az állkapcsa is sérült. Ezen felül a kezén, a lábán, és a csípőjén is törések vannak, illetve megsérült a tűdeje és kedden(április 4.) fogják az orvosok megpróbálni felébreszteni.

Zoltán és Erika kerékpáros túra közben Fotó: Bujna Zoltán

Hajtóvadászat indult a cserbenhagyó ellen

A gázoló járművének visszapillantó tükre letört miután Erikát elsodorta és ezt a rendőrség megtalálta a helyszínelésnél, tudatta Renáta Cuháková Szlovák Rendőrség nyitrai kerületi szóvivője, aki elmondta, hogy az alkatrészből megállapítható, hogy egy fehér Citroënt furgon vagy egy Peugeot Boxert vezetett a cserbenhagyó.

A felvidéki kerékpáros esemény, a Csárda túra közösségi portálján azt firtatják, hogy ha a gázoló megáll és nem mulasztja el a segítség nyújtást, akkor Erika sokkal jobb állapotban lenne és nem kéne az életéért aggódni, illetve a Paraméter információi szerint, a gázoló nem csak elhajtott tette után, de Erikát, illetve a kerékpárját is az árokba cipelhette, kvázi el akarta tüntetni őket.

Erika a sport és mozgás szerelmese Fotó: Bujna Zoltán

- Én még nem is láttam ilyen indulatokat, ami Erika balesete, cserbenhagyása után robbant ki nálunk, sokan akarják, hogy megtalálják a gázolót és még többen szorítanak azért, hogy Erika felépüljön."

Hatalmas küzdő ez a lány, sosem adja fel, egy igazi kemény csaj, remélem ezt a csatát is sikerrel megvívja.

- zárta mondandóját Bujna Zoltán, aki azt kérte, hogy bárki, aki a kérdéses estén arra felé autózott, járt, tartózkodott és látott valamit az jelezze a hatóságoknak.