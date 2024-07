Már internet kapcsolat nélkül is megtalálhatjuk az elveszett mobilunk: mutatjuk, hogy hogyan!

Megújult a Google készülékkereső funkciója, amivel az offline állapotú, vagyis az internethez nem csatlakozó mobilokat is meg lehet találni, ha elhagyjuk vagy ellopják. Emellett a mobilokhoz párosított tartozékokat, például fülhallgatókat is meg lehet keresni akkor is, ha nem csatlakoznak az eszközünkhöz. Így működik a megújult készülékkereső-hálózat!

Már az offline állapotban lévő mobilunkat is megtalálhatjuk a Google segítségével. Fotó: Pexels

Megújult a Google készülékkeresője

A Google készülékkereső hálózata megújult, aminek köszönhetően az internethez nem csatlakoztatott Androidos mobilokat, tableteket és a hozzájuk csatlakoztatott fülhallgatókat, nyomkövetőket is megtalálhatjuk. A rendszer hasonlóan működik, mint az Apple Find My hálózata: Bluetooth jelekkel.

Mire jó az új készülékkereső funkció?

Lehetővé teszi az elveszett Androidos-eszközeink megkeresését, zárolását és tartalmának törlését. Amellett, hogy segít megkeresni az eszközt, amikor online állapotban van, offline keresési funkciókkal is rendelkezik az új rendszer, amelyek segítségével akkor is meghatározhatjuk az elveszett mobilunk vagy tabletünk helyét, amikor az nem csatlakozik az internethez.

Hogyan működik az új rendszer?

Az offline állapotban lévő eszközök megkereséséhez a megújult készülékkereső az Android-közösséget alkotó több mint egymilliárd eszköz hálózatát használja, és eltárolja az eszközeink legutóbbi helyadatait. A hálózaton lévő eszközök Bluetooth használatával keresnek majd közeli tárgyakat. Ha más eszközök észlelik az elveszett tárgyainkat, elküldik a tárgyak észlelésének helyét a Google-nak, ők pedig nekünk.

Biztonságos a rendszer-ígéri a Google

Eszközeink helyadatait titkosítja a rendszer az Android-eszközökhöz tartozó PIN-kód, minta vagy jelszó használatával. Csak mi és azon személyek számára lesznek láthatók, akikkel megosztjuk azokat. A Google nem látja és nem használja majd más célokra a helyadatokat. Aki eddig nem állított be a mobilján PIN-kódos vagy ujjlenyomatos feloldást, mielőbb tegye meg!

Ki tudja használni a megújult mobiltelefon-keresőt?

Jelenleg nem minden Androidos eszközzel működik az offline keresés. Aki számára elérhető az új funkció, annak értesítést küld a Google. Aki nem szeretne csatlakozni a készülékkereső hálózathoz, az letilthatja azt, a webes készülékkeresőn keresztül is. A Google készülékkereső alkalmazása itt tölthető le, az offline keresési lehetőségekről pedig itt lehet többet megtudni.

Így működik a rendszer a gyakorlatban: