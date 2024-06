280 millió áldozat, te is köztük lehetsz – ennyi embert fertőzött meg a Google Chrome

Igencsak ellentétes jelentések láttak napvilágot arról, mennyire biztonságos a világ legnépszerűbb böngészője, a Google Chrome. Könnyen lehet, hogy most is abban olvasod ezt a cikket, így nem árt, ha figyelsz! A keresőóriás saját számai ugyanis azt mutatják, hogy a telepített Chrome-bővítmények kevesebb mint 1 százaléka volt valamilyen káros program. Ez kifejezetten jól hangzik: noha még így sem garantált a biztonság, azért nem lehet okunk panaszra felhasználóként. Igen ám, de a Forbes független, egyetemi elemzések szerint egy másik számról is ír, mely már koránt sem olyan hízelgő. Eszerint három év alatt 280 millió felhasználó fertőződhetett meg valamilyen káros programmal, legalábbis ennyien töltöttek le ilyen programot. Ez pedig – mondanunk sem kell – már jóval magasabb százalékot jelent, mint ami a hivatalos kommunikációban áll.

Nem tétlenkednek a hackerek Fotó: Max Acronym