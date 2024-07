„A halálod nem lesz hiábavaló" - megmenthették volna a 2 éves kislányt, de túl későn jöttek rá tünetei okára az orvosok

Az orvosok kezdetben azt hitték, hogy a 2 éves Pippa Mae White egy fertőzést kapott el, amikor lázzal, hasmenéssel és hányással szállították a sürgősségi osztályra.

Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Valójában a gyermeknek tüdőgyulladása volt és szepszisben szenvedett, ami végzetesnek bizonyult számára. A Pippa halála ügyében a múlt héten Sydneyben tartott vizsgálat során kiderült, hogy az orvosok csak akkor észlelték a szepszist, amikor már túl késő volt.

Szülei, Brock és Annah azt állítják, kislányuk halála teljesen elkerülhető lett volna, és megfogadták, hogy harcolni fognak az egészségügyi rendszer megváltoztatásáért, hogy több család ne élje át ugyanazt a fájdalmat, amit ők.

Mi, a szüleid, megígérjük, hogy életünk hátralévő részében azt fogjuk szorgalmazni, hogy ez soha többé ne fordulhasson elő

– mondta Annah a bíróságon.

A halálod nem lesz hiábavaló, kis angyalom

- mondta a kislányához szólva az édesanya.

Annah és Brock azt mondta, hogy hattagú családjuk soha többé nem lesz már egész Pippa nélkül. Pippát először június 12-én 14 órakor vitték be az új-dél- walesi Cowra sürgősségi osztályára, néhány nappal azután, hogy az amúgy egészséges fiatalon olyan tünetek jelentkeztek, mint a magas láz, hányás és hasmenés. Magas pulzusszáma ellenére egy ápolónő hazaküldte a gyereket azzal, hogy akkor vigye vissza, ha súlyosan rosszul van, mert a kórházban így is túl sok a beteg.

Az anya 5 óra elteltével visszavitte a kicsit, és elmondta egy orvosnak, hogy a lány furcsán lélegzik, aggódik miatta. Bár a pulzusa csökkent, továbbra is letargikus volt és hányt. Az orvos viszont azt gondolta, hogy már javul az állapota, amit vírusos betegség okozott. Egy vérvétel mutatta ki, hogy súlyos fertőzése van, így antibiotikumot adtak neki és mellkasröntgent csináltak. Ez kimutatta, hogy bal tüdejével van a gond. Addig vizsgálták a lányt, hogy két szívmegállást is elszenvedett, a második után pedig már nem tudták újraéleszteni. A szülők szerint egy esetleges korábbi kezelés megmenthette volna a gyermek életét - írja a The Sun.