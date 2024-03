„Üvöltött a fájdalomtól” - nem vették komolyan az orvosok, fiatalon kellett meghalnia a sportolónak

A fiatal rögbisztárnak, a 20 éves Maddy Lawrence-nek kificamodott a csípője, amikor a University of the West of England csapatában játszott a Bristoli Egyetem ellen. 2022 márciusában halt meg többszörös szervi elégtelenség következtében, mindössze két héttel azután, hogy kórházba szállították.

Fotó: Pexels (illusztráció)

A The Sun szerint Maddy bakteriális fertőzést kapott el a kórházban, ami szepszist okozott nála (az az állapot, amikor az immunrendszer túlreagálja a fertőzést, és életveszélyes károsodást okoz a szövetekben és szervekben), ez pedig további szövődményekhez vezetett. A halálával kapcsolatos vizsgálat megállapította, hogy a kezelésében bekövetkezett súlyos hibák hozzájárultak a halálához. Állítólag a kórházi személyzet 16 órán keresztül nem vette komolyan a tüneteit.

A vizsgálat során kiderült, hogy Maddy túlélhette volna a történteket, ha hamarabb észreveszik a szepszis jeleit.

Üvöltött a fájdalomtól, de az orvosok azt hitték, csak eltúlozza a tünetei súlyosságát. Gyötrelmes órákat élt át, és az a tény, hogy 16 óra alatt nem végeztek rajta semmilyen vizsgálatot, az életébe került

- mondta a fiatal anyja, Karen Lawrence.

Az orvosok hozzáértésébe bízva vártunk tovább és nem csináltunk felhajtást. Ha nem így cselekszünk, a lányunk még ma is élhetne...

- fogalmazott az anya, majd így folytatta: