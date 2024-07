"Megtalálta rég elveszett otthonát és most nem tágít onnan" – Gazdit keres az öt év után hazatért magyar Lassie

Nem véletlenül mondják, hogy a kutya az ember legjobb barátja és a leghűségesebb társa. Rengetegszer bizonyították már, hogy igen is megilleti őket ez a jelző. Most erről egy magyarországi német juhász is tanúbizonyságot tett, aki 5 év után tért haza elhunyt gazdája otthonába. A szívszorító jelenet meghatotta az új lakókat, ám sajnos nem tudják befogadni a négylábút, bármennyire is szeretnék. Most a Méda az Állatokért Egyesület próbál új családot találni az idősödő négylábúnak.

A kutya nem tágít legjobb barátja háza mellől, miközben az épületben már más család él / Fotó: Facebook/Méda az Állatokért Egyesület - Kunhegyesi telep

Többen is felismerték az évek óta eltűnt kutyust, akinek gazdája 5 évvel ezelőtt elhunyt. A férfi halála után a kutyának nyoma veszett, pár napja azonban hosszú évek után hazatért és régi otthona kapuja előtt üldögél. Szegénykét a szíve visszahúzta oda, ahol felnőtt, oda ahol szeretve volt és most nem érti miért egy másik család és másik kutya van ott, ahol ő és szeretett gazdája élt.

Az új lakók már kerestek miatta, de ma a bácsi régi ismerősei szóltak, ez a kutya megtalálta rég elveszett otthonát és most nem tágít onnan

– írta az egyesület a közösségi oldalon.

Az új lakók megetették, itatták, de van egy nála sokkal nagyobb kutyájuk, aki sajnos nem fogad el más ebet. Így a kutyus hiába ragaszkodna régi otthonához, sajnos nem tudják őt beengedni. Hogy a négylábú eddig hol élt, egyelőre mindenki számára rejtély.

Van bárki, aki otthont adna ennek az otthontalanná vált idősebb német juhász jellegű kan kutyának, mielőtt baja esik?

– szólt a segítségkérés.

Öt év után tért haza az elkóborolt eb / Fotó: Facebook/Méda az Állatokért Egyesület - Kunhegyesi telep



Sajnálatos módon, az egyesület sem tudja befogadni a kutyát, mert nincs elég hely a gyepmesteri telepen.

– Jelenleg sajnos nem tudjuk befogadni, bármennyire is szeretnénk. Felelőtlenség lenne a többi kutya közé berakni... – írta az egyesület.

Rengeteg embert meghatott az idős kutya története, többen azt ajánlották a ház új tulajdonosának, hogy legalább pár körre engedjék be az udvarba, emlékeket gyűjteni.

"Engedjétek be szimatolni, emlékeket "gyűjteni", meg fogja érteni, hogy már nincs ott a gazdija. Remélem lesz egy befogadója, aki szeretni fogja" – írta az egyik kommentelő.

Legalább egy körre engedjék be, hogy el tudjon köszönni a háztól. Egy kör és közben elmondják neki, hogy már új lakó van és hogy majd neki is lesz új háza, új családja. Olyan intelligens lények, biztosan megérti

– csatlakozott még egy hozzászóló.